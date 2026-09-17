Bagnaia v rezultatski krizi, Pedrosa ga poziva k spremembi

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Dvakratni prvak razreda MotoGP Francesco Bagnaia je vse od dirke v nemškem Sachsenringu padel v mini krizo. Italijan je na zadnjih treh dirkah vselej predčasno zaključil z nedeljsko dirko, medtem ko se Italijanu v zadnji del kvalifikcij ni uspelo uvrstiti na zadnjih štirih prizoriščih. Na drugi strani pa je njegov moštveni kolega Marc Marquez v vrhunski formi. Z zmagami na petih od zadnjih sedmih dirk je Španec uspel nadoknaditi več kot 100 točk zaostanka in zdaj vodi v prvenstvu.

Bagnaia je imel pred poletnim premorom predvsem težave z oprijemom zadnje pnevmatike, a se je kljub temu lahko boril za najvišja mesta. Vse od Silverstona dalje pa se zdi, da so težave postale večje, 29-letniku pa skupaj z moštvom Ducatija ni uspelo odpraviti težav. Povrh vsega pa je pred kratkim na plan prišel posnetek televizije DAZN Španija, ki je ujel pogovor med Bagnaio in Fabiem Di Giannantoniem. Slednji je rojaku svetoval, naj uporabi osnovne nastavitve in konfiguracijo, Bagnaia pa naj bi Di Giannantoniju odgovoril, da mu pri Ducatiju tega ne bi dovolili.

Pedrosa: Bagnaia mora nehati razmišljati o rezultatih

Nekdanji dirkač razreda MotoGP in 31-kratni zmagovalec dirk v najelitnejšem motociklističnem razredu Dani Pedrosa meni, da se mora v danem trenutku Bagnaia bolj usmeriti v svojo vožnjo, namesto da se obremenjuje z rezultati v želji po napredku. "Vem, da se bo to, kar bom povedal, slišalo čudno, saj smo na svetovnem prvenstvu in rezultati so najpomembnejši, ampak mislim, da mora Bagnaia nehati razmišljati o rezultatih," je Pedrosa dejal za časnik DAZN.

Dani Pedrosa FOTO: Profimedia

Pedrosa je mnenja, da se mora Bagnaia trenutno osredotočiti predvsem na svojo vožnjo. S tem ko se bo osredotočil na vožnjo, bodo nazaj prišli tudi občutki na motorju, ki jih je imel pred poletnim premorom, nato pa bodo dobri rezultati prišli sami od sebe. "Če dirkač vedno razmišlja o slabem rezultatu, o tem, da se ni uvrstil v zadnjo kvalifikacijsko skupino, o tem, da se mu ni uspelo uvrstiti na stopničke itd., potem bo dirkač vse videl v negativni smeri," je še dejal testni dirkač za moštvo KTM. Hkrati pa se 40-letnik zaveda, da je, če imaš ob sebi starejšega izmed bratov Marquez, ki je v vrhunski formi, še toliko težje.

Ali bo Bagnaii uspelo najti boljše občutke na motociklu, bomo izvedeli že ta konec tedna, ko se prvenstvo razreda MotoGP seli k našim severnim sosedom Avstrijcem v Spielberg. Dirkaško dogajanje na Red Bull Ringu v vseh treh motociklističnih razredih boste lahko spremljali v prenosu na Kanalu A in VOYO.