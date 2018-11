Pedrosa uradno med legende: Ne odhajam, zgolj odpiram vrata novi generaciji

"To je zelo čustven trenutek, saj tega ne pričakuješ, ko kot otrok prideš v ta svet in se boriš za svoje sanje. Kar malce čudno je biti med legendami. Seveda sem srečen, saj sem skozi celotno kariero čutil podporo družine, navijačev in vseh ljudi, ki so povezani z motociklističnim dirkanjem. MotoGP je velik del življenja in težko vam opišem, kaj vse mi je dal," je po imenovanju za dirkaško legendo MotoGP povedal Dani Pedrosa. "Vesel sem, da sem tudi sam nekaj pripomogel k temu krasnemu športu. Ko sem jaz začel z dirkanjem, se je ravno menjala generacija. V prvenstvo so prišli sami vrhunski dirkači, ki so ves čas zmagovali in nato še osvajali prvenstva," je povedal 29. član hiše slavnih. S tem je za nekaj časa postal edini aktivni dirkač, ki mu je pripadel naziv legende. "Ne obžalujem ničesar in vesel sem, da sem marsikateremu mlademu dirkaču vzor, ter da sem mu pomagal pri uresničitvi sanj. Ne odhajam, zgolj odpiram vrata novi generaciji," je skromno zaključil priljubljeni Španec.