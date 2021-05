Dan za kvalifikacije v Le Mansu

V nedeljo bo na sporedu peta dirka v sezoni, na zadnji dirki razreda motoGP v Jerezu so bili izjemno zadovoljni pri Ducatiju, saj sta bila Jack Miller in Francesco Bagnaia na vrhu, Avstralec je zmagal, Italijan pa je zasedel drugo mesto in osvojil dovolj točk, da je postal vodilni v skupnem seštevku boja za naslov svetovnega prvaka.

Italijanska ekipa je v Jerezu slavila zmago prvič po letu 2006, visoke cilje pa ima tudi pred dirkaškim vikendom v Le Mansu. Razmerje moči naj bi se, vsaj po napovedih in izkušnjah iz preteklosti, v Le Mansu malce spremenilo, saj rdečim prizorišče Bugatti načeloma ne ustreza preveč. Lani je bil recimo vodilni v skupnem seštevku Bagnaia (šele) sedmi, Ducati pa daleč od najboljših. " Stvari se hitro spreminjajo. Tudi na zadnjih tekmah, ki nam načeloma ne ležijo, smo bili hitri, tako da pričakujem precej boljše vesti tudi v nedeljo po dirki. Pričakujem, da bomo tudi po peti dirki vodilni v svetovnem prvenstvu ," je za Corriere Dello Sport razpredal Bagnaia, ki je bil na petkovih prvih prostih treningih še precej zadržan in v ozadju.

Bolj v ozadju kot njegov klubski kolega, Avstralec Miller. "Verjeno ne pričakujete, da bom dirkalnik privijal do konca že v petek. Spoznal sem razmere, dobro sem se počutil in že v soboto bom šel na polno. Zelo pomembno bo odpeljati dobre kvalifikacije in si priboriti čim vidnejše mesto na startu. Sploh, če bo nedeljska dirka mokra," še pravi Pecco Bagnaia. Veliko bolj zadovoljen s petkovim programom je bil Francoz Johann Zarco, prvi in drugi na petkovih uvodnih preizkušnjah. "Odlično delo smo opravili po Jerezu. Bilo je vidno, da se dirkalnik dobro obnaša, in tudi sam sem se na njem fantastično počutil. Če se po jutru dan pozna, nas v soboto in nedeljo čaka vrhunec. Seveda so in bodo cilji najvišji možni, zadovoljil se bom zgolj in samo z bojem za stopničke. Glede na čase v petek pa lahko napadam tudi zmago," je prepričan Zarco.

Marquez: Moram biti previden

Serijski šampion kraljevega razreda motoGP, ki se je šele vrnil po daljši prisilni pavzi zaradi težje poškodbe roke, je bil v petek peti in sedmi na prostih treningih. "Vozim previdno. Navadil sem se, da moram biti zelo pazljiv in ne smem dirkalnika privijati do konca. Sem še v fazi vračanja po daljši odsotnosti, zato stvari enostavno ne smem prehitevati," je po uvodnem dnevu v Le Mansu dejal Marquez.