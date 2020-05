24ur.com: peta virtualna dirka v Silverstonu tudi z Lorenzom

V pomanjkanju pravih dirk se nekateri dirkači svetovnega prvenstva v motociklizmu merijo na virtualni dirki. To nadomestno tekmovanje se je med koronakrizo precej uveljavilo in dobilo številne privržence. Tudi danes popoldne, začetek točno ob 15. uri, si boste na naši spletni strani 24ur.com spet lahko ogledali prenos pete virtualne dirke sezone, na kateri se bodo dirkačem razreda motoGP že drugič pridružili tudi kolegi iz šibkejših razredov moto2 in moto3. Dirko bo popestril nekdanji svetovni prvak Jorge Lorenzo, ki bo sodeloval sploh prvič.

icon-expand Jorge Lorenzo FOTO: Instagram Na naši spletni strani 24ur.com si boste vnovič lahko ogledali prenos dirk za VN Velike Britanije na virtualnem dirkališču Silverstone, drugič pa se bodo dirkačem razreda motoGP pridružili tudi dirkači razredov moto2 in moto3, tako da bo potek dirkaškega konca tedna povsem enak, kot če bi se najhitrejši motociklisti pomerili na pravem asfaltu. Virtualna karavana je nazadnje obiskala italijanski Misano, tudi tokrat pa se bodo dirkači pomerili v videoigri MotoGP 20. Prvič se bo s kolegi iz dirkaške karavane pomeril petkratni svetovni prvak, zdaj pa testni dirkač Yamahe Jorge Lorenzo. Prenos se bo na 24ur.com začel ob 15. uri.



Udeleženci virtualne dirke za VN Velike Britanije:

- motoGP:

Ducati Team: Michele Pirro;

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo;

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir;

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo;

Pramac Racing: Francesco Bagnaia;

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami;

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori;

Reale Avintia Racing: Tito Rabat; - moto 2:

Red Bull KTM Ajo: Tecuta Nagašima;

Flexbox HP 40: Hector Garzo;

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter;

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin;

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge;

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder;

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi;

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi;

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolo Bulega;

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez; - moto3:

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa;

Petronas Sprinta Racing: John McPhee;

Leopard Racing: Jaume Masia;

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba;

Honda Team Asia: Juki Kunii;

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba;

Red Bull KTM Tech 3: Ajumu Sasaki;

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay;

CIP Green Power: Maximilian Kofler;

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus.