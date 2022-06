Petkovi prosti treningi ali generalka pred dirko v vroči Barceloni

Motociklistična karavana se je iz italijanskega Mugella preselila v Barcelono, ki bo gostila že 27. Veliko nagrado Katalonije. Kot vselej se dirkaški program začenja s petkovimi prostimi treningi, na katerih bodo dirkači poskusili ujeti pravi ritem za čim višjo uvrstitev na nedeljski dirki. S prenosi na VOYO pričnemo ob 9.00.

V katalonski prestolnici so bili do sedaj v elitnem razredu motoGP z desetimi zmagami najuspešnejši dirkači Honde in Yamahe. A ker je prvi dirkač Honde Marc Marquez (Repsol Honda Team) zaradi že četrte operacije desne roke, ki si jo je leta 2020 zlomil, že zaključil z dirkanjem v aktualni sezoni, se zdi, da Honda za nedeljsko zmago nima prav veliko možnosti.

icon-expand Marc Marquez je že zaključil s sezono FOTO: AP

Marquezov moštveni kolega Pol Espargaro je sicer sezono začel z odličnim tretjim mestom v Katarju, a forme z uvoda v sezono nato ni zadržal in se po podpovprečnih nastopih na zadnjih sedmih dirkah sedaj s 40 točkami nahaja šele na 12. mestu skupnega seštevka. Še mesto in dve točki za Špancem zaostaja Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), ki je na treningih vselej hiter, na kvalifikacijah in dirki pa večinoma ostaja v zlati sredini. Marcov mlajši brat Alex Marquez (LCR Honda Castrol) pa se je letos le enkrat na dirki prebil med najboljšo deseterico in tako ni resen kandidat za višja mesta.

Povsem drugačno je stanje pri Yamahi, čigar glavni adut in aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo po osmih dirkah vodi in se bo bržkone tudi na VN Katalonije potegoval za najvišja mesta. Tu je 23-letni Francoz prvič med elito stopil na stopničke, ko je bil leta 2019 drugi, leto pozneje pa je stopil še na najvišjo stopničko.

MotoGP sezona 2022, skupni seštevek (8/20): 1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ... 122 točk 2. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 114 točk 3. Enea Bastianini (Gresini Racing) ... 94 točk 4. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) … 81 točk 5. Johann Zarco (Ducati Lenovo Team) … 75 točk 6. Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) ... 69 točk

icon-expand Se bodo Quartararo, Bagnaia in A. Espargaro borili za zmago v Barceloni? FOTO: AP

Pri tem seveda ne gre pozabiti Aleixa Espargaroja (Aprilia Racing) in Enea Bastianinija (Gresini Racing), ki sta v tej sezoni že večkrat poskrbela za presenečenje, kot tudi Francesca Bagnaie (Ducati Lenovo Team), ki je na zadnjih treh dirkah le ujel šampionsko formo, ki mu je pripeljala dva pole positiona in dve zmagi, na vseh zadnjih treh dirkah pa je Italijan postavil najhitrejši krog. Znova se bo v boj za zmago poskušal vmešati tudi Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), ki je na VN Katalonije slavil lani, tudi letos pa je enkrat, in sicer v Indoneziji, že stopil na najvišjo stopničko.