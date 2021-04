Jack Miller: Lepo je biti nazaj v Portimau, z Mirom še nisva govorila

Na dirki pred slabima dvema tednoma v Katarju je močno odmeval incident med Millerjem in Mirom. Španec je Avstralca najprej s tvegano potezo prehitel, slednji pa mu je nekaj zavojev za tem vrnil na ciljni ravnini, ko sta dirkača v sila nevarnem položaju celo nekoliko trčila. Mir je bil po dirki besen in je trdil, da bi moral biti Miller za svojo vožnjo kaznovan, do česar pa na koncu ni prišlo.

"Ne, nisva še govorila. Če sem iskren, nimam njegove telefonske številke, zato nisem mogel stopiti v stik z njim. Kakorkoli, prepričan sem, da se bova ta konec tedna videla," je na vprašanje, ali sta z aktualnim prvakom že zgladila spor, odgovoril Ducatijev as, ki je razkril, da se je po VN Dohe za nekaj časa celo odklopil z družbenih omrežij.

"Ugasnil sem družbena omrežja. Poskušam biti čim mirnejši in se osredotočati le na svoje delo. Ne potrebujem psihologa, da mi pove, da mi branje tisočih negativnih komentarjev ne bo pomagalo. Bolje je to "sranje" zapreti in se osredotočiti na stvari, ki so pomembne."

"Skušal bom storiti vse, kar bo mogoče. Na koncu pa je preprosto. Če nisi dovolj dober, enostavno nisi dovolj dober in tudi rezultata ne bo," je še zaključil Miller.