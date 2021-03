Petronas ne skriva ambicij: 'Morbidelli se lahko bori za naslov'

Pri slovitem italijanskem športnem dnevniku La Gazzetta dello Sport so zapisali, da oznaka "outsider" za Franca Morbidellijav sezoni 2021 morda ne bo več veljala, potem ko je Italijan brazilskih korenin v sezoni 2020 presenetil z drugim mestom v skupnem seštevku. Boj za naslov, ki ga je na koncu osvojil Španec Joan Mir(Suzuki ECSTAR), je bil izenačen in številčen, kot že dolgo ne, Morbidelli pa s svojimi delodajalci ob prihodu legendarnega Valentina Rossija ne skriva vedno večjih ambicij, čeprav velja za nekoga, ki raje kot z visokoletečimi napovedmi blesti s svojim treznim razmišljanjem.

"Do Valentina bom imel enak korekten in pravičen odnos, kakršnega imajo vsi prijatelji med spopadi na vseh ravneh življenja," je dobremu prijatelju in mentorju sporočilo poslal Morbidelli. "Borila se bova trdo in korektno, tako kot je bilo v mojem življenju vedno do sedaj. Nič se ne bo spremenilo. V življenju ni nič večjega od prijateljstva in ljubezni: človeška plat je pomembnejša od iger, to, kar počnemo mi, pa je igra. Na to se je pomembno spomniti, ko se boriš za najvišja mesta. Videl ga bom v sosednjem boksu, ali kot prijatelja ali kot prvega tekmeca, ki ga bo treba premagati. Težko je ločiti ti dve stvari. Bi pa lahko pripomoglo pri izmenjavi informacij, ne toliko tehničnih kot osebnih. Nek generalni 'feedback' bi lahko predstavljal prednost za nas."

Razali: Verjamemo, da se lahko bori za naslov

Šef ekipe Razlan Razalije še veliko odmevneje napovedal, da Morbidellija vidi kot jasnega kandidata v boju za naslov prvaka. A bolj kot govorjenje o kandidaturi za naslov Morbidelli opozarja, da bo moral v tem slogu tudi kazati predstave na stezi.

"Naš cilj je, da smo boljši kot lani. Morbidelli ima globoko osebnost in je hiter dirkač, za katerega verjamemo, da se lahko bori za naslov,"je delal Razali, po pisanjuGazzettepa je to tudi mnenje številnih dirkaških kolegov."Lepo je, ko tvoji kolegi prepoznajo tvojo vrednost. Ponosen sem na to, a iz tega ponosa izvira tudi velika odgovornost," dodaja Morbidelli.

"Nerad se skrivam za pripravljenimi odgovori. Lani sem imel izvrstno sezono in imel možnost za napad in čim boljšo pripravo mojega motocikla, zdaj pa je moja naloga ta, da nadaljujem z rastjo. Bolj kot da se počutim kot favorit za naslov, moram to biti: moram ponoviti moje delo in ga še izboljšati. S približevanjem vrhu bodo stvari postale še resnejše, za doseganje te ravni pa bo potrebnega še več treniranja, zbranosti in pozornosti. Še več pozornosti moram nameniti majhnim podrobnostim, ki delajo razliko v boju za zmago. Na tem bom delal,"je dodal.