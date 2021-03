Rossija izdale gume, Morbidellija pa tehnična okvara

42-letni dirkaški doktor ValentinoRossi se, potem ko je navdušil s četrtim mestom na kvalifikacijah, na dirki za VN Katarja ni in ni znašel. Že na startu je – tako kot vse Yamahe v ospredju – izgubil nekaj mest, nato pa postopoma drsel po lestvici navzdol. Na koncu je uspel celo nadoknaditi nekaj mest, a više kot do 12. mesta ni zmogel. "Zagotovo smo pričakovali več, še posebej po sobotnih kvalifikacijah. Toda na dirki sem trpel, saj sem imel že po nekaj krogih težave z gumami," je glavni razlog za slabšo predstavo opisal Rossi."To se nam je zgodilo že v petek. Poskušali smo spremeniti nekaj, toda težave na žalost nismo odpravili," je še potarnal daleč najstarejši dirkač v karavani motoGP.

"Upali smo, da bomo imeli manj težav, saj je bilo na nedeljski dirki nekoliko hladneje, toda na žalost je bila težava enaka, tako da smo imeli zelo težko dirko. Izgubil sem precej mest," je še razlagal Rossi, ki pravi, da so se z ekipo takoj po dirki lotili iskanja odgovorov. "Imeli smo res dolg sestanek, razložil sem svoje občutke, zdaj pa bomo poskusili napredovati in rešiti to težavo, da se bomo čez teden dni vrnili močnejši," je razložil Rossi.

Kljub slabšemu rezultatu pa zavoljo zmage Mavericka Vinalesa, ki vozi enak motocikel kot Rossi, vidi precej razlogov za optimizem. "Pozitivno je to, da je Yamahin motocikel zmagal. Imajo (pri tovarniških Yamahah, op. a.) nekaj drugačnega v nastavitvah v primerjavi z nami in izgleda, da vse skupaj deluje zelo dobro, saj je bil tudi Quartararo zelo močan," je vse skupaj opisal legendarni Italijan. "To bi bilo dobro razumeti, da bi napredovali na naslednji dirki," je zaključil Rossi.