Valentino Rossi: S Francom sva zelo zanimiv par dirkačev

Nova motociklistična sezona v razredu motoGP se začne konec meseca, ko bosta na sporedu dve zaporedni dirki v Katarju, tam bosta nastopila tudi Franco Morbidelli in Valentino Rossi, aduta moštva Petronas SRT. Dirkaški Doktor se je moral po zadnji sezoni posloviti od tovarniškega moštva Yamahe, za katero je dirkal dolga leta, sedaj bo z rojakom poskušal doseči čim več v novem okolju, medtem ko bo za Morbidellija to tretja sezona v moštvu.

Poltovarniško moštvo Petronas Yamaha SRT (Sepang Racing Team) je danes predstavilo motocikel SRT 2021 YZR-M1 in pa seveda oba aduta v boju za naslov svetovnega prvaka v konkurenci razreda motoGP. Gre za izkušena dirkača, 26-letnega Morbidellija, ki je lani trikrat zmagal na dirkah razreda motoGP, in pa devetkratnega svetovnega prvaka, 42-letnega Rossija.

"Zelo sem ponosen, da sem del moštva, to je zame nov izziv. To je zelo mlado moštvo, vendar so bili v zadnjih dveh letih zelo konkurenčni. Vesel sem, da vidim moj nov motocikel za to leto in všeč so mi barve, izgleda super. Moj cilj za 2021 je, da sem konkurenčen, da se borim za zmage na dirkah, da se borim za stopničke in tudi za dober položaj v svetovnem prvenstvu na koncu sezone," je dejal Rossi.

"Smo osredotočeni na naše cilje, da dosežemo največ, kar je mogoče. Mislim, da sva s Francom zelo zanimiv par dirkačev in zelo dobro se poznava. Celotno moštvo je zelo motivirano in dal bom maksimum, da dosežemo najboljši mogoč rezultat na koncu leta. Pripravljeni smo na start,"je na predstavitvi povedal dirkaški Doktor, ki se zaveda, da bo ta sezona nekaj posebnega. Ne le zanj, ki zanesljivo ne bo imel takega pritiska na ramenih, kot ga je imel pri Yamahi, in bo lahko napadal iz ozadja, temveč za celotno moštvo.