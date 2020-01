Petrucci: Marquezovega stila dirkanja nihče ne more posnemati

Dirkač Ducatija Danilo Petrucci je v lanski sezoni dosegel sploh prvo zmago med motociklistično elito, ko je na VN Italije v Mugellu opravil s svetovno konkurenco. To je bil tudi največji preblisk Italijana v sezoni, na drugih preizkušnjah večinoma ni bil konkurenčen najboljšim v boju za zmago. A, kot je zaupal italijanskemu časniku Corriere Dello Sport, se bo to v naslednji sezoni spremenilo ...

Danilo Petrucci FOTO: Profimedia

Po besedahDanila Petruccija bo sezona 2020 zanj gotovo boljša od minule, ki jo je zaznamovala zmaga v Mugellu, a tudi številne težave zaradi katerih izkušeni Italijan večinoma ni bil konkurenčen najboljšim. "Veliko smo naredili v pripravljalnem obdobju, testi so pokazali, da smo na pravi poti in prepričan sem, da bomo pripravljeni že na uvodni preizkušnji," trdi 29-letni Petrucci, ki meni, da bo tudi v prihajajoči sezoni Marc Marquezdirkač, ki ga bodo želeli vsi premagati. "Ostaja prvi in edini favorit za naslov. Težko ga bo vreči s prestola," je za Corriere Delo Sport prepričan 'Petrux'.

Sezona 2020 se bo začela 8. marca v Katarju.

"Šest naslovov svetovnega prvaka v sedmih sezonah pove vse o njem. Gre za ero Marca Marqueza Prinesel je nov način dirkanja, orje ledino. Podobno kot pred leti Kenny Roberts, ki je kot prvi dirkal in se s kolenom dotikal steze. Marc počne podobno, ima svoj stil dirkanja, ki ga je skorajda nemogoče posnemati." Petrucci je ponosen, da je v svoji karieri nastopal ob bok Valentinu Rossiju, Jorgeju Lorenzuin Caseyju Stonerju. Sedaj je čas za Marqueza. "Marc ima največji nagib, je najbližje tlom. Kot pravim, težko ga je posnemati, ima unikaten način drže na motociklu. Tudi s komolcem se dotika steze. Neverjeten je. Je pred vsemi." Italijan je prepričan, da se njegovemu stilu nihče v karavani ne more približati. "Lahko poskusimo, a ne bo šlo. Samo njemu je naravno takšno dirkanje. Ko ga poskusiš posnemati hitro ugotoviš, da je motocikel na limitu, čutiš, da izgubljaš nadzor in padec je neizbežen. A ne pri njemu, pri njemu se te stvari dogajajo naravno. Težko bolje razložim."





Italijan je lani zmagal na domači dirki v Mugellu. FOTO: motoGP