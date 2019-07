Petrucci: Marquezu ne moremo nič. Letos je odličen tudi na Ducatijevih dirkališčih

Italijanski dirkač Danilo Petrucci je v tekoči sezoni prišel do prve zmage v karieri v razredu motoGP. In to celo pred domačimi navijači v Mugellu, kar je imelo zanj še posebno vrednost. A Ducati na zadnjih dirkah ni več konkurenčen v boju za zmago. Vodilni Marc Marquez strumno koraka k novemu naslovu svetovnega prvaka. Po daljšem tekmovalnem odmoru bodo dirkači sezono nadaljevali v Brnu. Tam se Ducati tradicionalno počuti zelo dobro.

Spomin na Mugello:Danilo Petrucci je prišel do prve zmage v karieri. FOTO: AP

Po devetih dirkah sezone prvenstva motoGP se zdi, da lahko zgolj še čudež zaustavi Marca Marqueza in njegov pohod na osmi naslov svetovnega prvaka. Špancu gre na roko predvsem dejstvo, da sta oba Ducatijeva dirkača Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci, ki sta imela po napovedih na začetku sezone najboljša motocikla, zašla v rezultatsko krizo in nista več konkurenčna niti v boju za stopničke, kaj šele za zmage.

Marc Marquez se je po peti letošnji zmagi še bolj utrdil na prvem mestu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. V skupni razvrstitvi sta za Špancem, ki je zbral 185 točk, uvrščena Italijana Andrea Dovizioso (127) in Danilo Petrucci (121).

"Marc je izjemno močan. V tej sezoni je dvignil raven dirkanja tudi na stezah, ki mu doslej niso ležale. Tista dirkališče, kjer smo bili z Ducatijem superiorni niso več pregovorno in tradicionalno "naša". Bilo je kar nekaj dirk v tej sezoni, ko smo pričakovali, da bom imel težave, a bil je hiter in tudi na teh tekmah v igri za zmagi," je za Corierre Dello Sport opazil Petrucci, ki se je razveselil daljše tekmovalne pavze. "Potreboval sem nekaj dni, da se povsem odklopim. Mislim, da mi je uspelo. Po drugi strani pa sem bil na vezi z našimi fanti, ki so se trudili izboljšati nekatere stvari. Upam in verjamem, da jim je uspelo, saj smo bili na zadnjih dirkah prepočasni," je še dejal Italijan.





Danilo Petruci zaseda tretje mesto po devetih dirkah. FOTO: motoGP