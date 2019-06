Petrucci bo uspeh iz Le Mansa poizkušal ponoviti v Mugellu

Oba italijanska dirkača pri Ducatiju sta se izkazala v Le Mansu in zagotovila moštvu kar lepo število točk. To je bilo prvič v sezoni, da sta dva Ducatijeva aduta bila na stopničkah in prvič tudi, da jim je to uspelo v Le Mansu. Andrea Dovizioso še najbolj tesno sledi aktualnemu prvaku Marcu Marquezu kar se tiče točkovanja za naslov. Španec je po petih dirkah in nedeljski zmagi sedaj pri 95 točkah, osem manj jih ima Dovizioso. Danilo Petrucci pa je na petem mestu, zbral je 57 točk.

Petrucci je pri 28 letih že izkušen dirkač, tako v razredu motoGP tekmuje že od leta 2012, a je bil razplet dirke za VN Francije zanj vseeno nekaj posebnega. To so bile njegove prve stopničke odkar je pri Ducatiju, zato je bil še toliko bolj zadovoljen: "Izjemna dirka in res sem vesel, da sem končno nazaj na stopničkah, natačno eno leto je minilo, odkar mi je to uspelo zadnjič. To je super uspeh za ekipo in to bomo poizkušali ponoviti v Mugellu."