Petrucci: Konkurent za naslov? Gledam na to, da Marquezu ukradem čim več točk

Spomnimo, dirka za VN Italije v Mugellu je ponudila veliko akcije in razburljivega dogajanja. V zadnjem krogu so bili v enem od zavojev vsi kandidati za zmago še skupaj, na koncu pa je ciljno črto prvi prečkal Danilo Petrucci. Italijan je tako sploh prvič v karieri prišel do zmage v elitnem razredu. Presrečnega Ducatijevega voznika so navijači navdušeno pozdravili, še sam pa je komaj verjel, da mu je uspelo skočiti na vrh. "Neverjetno. Težko bi si zamislil boljši kraj za prvo zmago. V Mugellu sem skoraj doma, moji navijači so me prišli spodbujat. Vse skupaj je prišlo šele za mano, ko sem stopil na zmagovalni oder, se sploh nisem zavedal, kaj sem dosegel," se je za Corriere Dello Sportsvoje prve zmage na športni poti v razredu motoGP spomnil Petrucci, ki se zelo veseli naslednje preizkušnje, konec tedna bo šlo za VN Katalonije v Barceloni.