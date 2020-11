Petrucci: Marquez mi je dejal, da si želi vrniti še letos, a mislim, da ni v formi

"Po mojem mnenju Marquez še vedno ni pravi formi. Govoril sem z njim v Barceloni in dejal mi je, da bi si želel vrniti že za dirki v Aragonu. Nisva imela veliko časa za pogovor, zaželel sem mu le hitro okrevanje in rekel mi je, da si želi vrniti še letos, toda nato o tem nisem slišal nič več," je v pogovoru za GPOne.com dejal Danilo Petrucci .

Petrucci se je v pogovoru z novinarji zgoraj omenjenega portala dotaknil tudi letos sila izenačenega boja za naslov svetovnega prvaka, v katerem sta vsaj za zdaj v najboljšem položaju Joan Mir (Suzuki) in Fabio Quartararo(Petronas Yamaha), a razlike na vrhu so pred zadnjimi tremi dirkami relativno majhne. "Zdi se, da Mir vedno prinese domov najboljši izid, čeprav ni najvišje uvrščeni. To nikoli ni bila njegova močna stran. Fabio na zadnjih dveh dirkah v Aragonu ni bil tako hiter, kot se je pričakovalo. Po mojem mnenju bi Morbidelli lahko bil težava za oba, toda kot vidite se razmerje moči spreminja iz dirke v dirko in težko je podati napovedi," je zaključil dirkač Ducatija.