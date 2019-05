Petrucci: V Le Mansu sem se uklonil željam ekipe, v Mugellu bom tvegal več

Dirkača Ducatija Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci sta bila najbližja zasledovalca v zadnjem obdobju nepremagljivega Marca Marqueza na VN Francije v Le Mansu. Španec se je po novi zmagi utrdil na prvem mestu v svetovnem prvenstvu razreda motoGP, Dovizioso je takoj za njim, Petrucci pa je ugotovil, da bi v Le Mansu iztržil še kaj več, če se ne bi uklonil ukazom in željam iz rdeče ekipe ter poslušal notranji glas, da naj v končnici ravna po pameti.

"Nisem želel preveč tvegati, takšna so bila tudi sicer navodila iz naše garaže. Uklonil sem se njihovim nasvetom, da se ne bi ob zaključku dirke zgodilo še kaj nepredvidljivega," je italijanskemu časniku Corierre dello Sportzaupal 28-letni Petrucci, ki verjame, da je njegov motocikel sposoben neposredne borbe za prvo mesto in to v boju z Marcom Marquezom. Ob tem je Petrucci priznal, da se mu je v zaključku dirke v Le Mansu pred očmi vrtela slika iz VN Argentine 2016, ko je zaradi nepremišljenih manevrov ostal brez vrhunskega rezultata.

In za sabo potegnil tudi kolega iz ekipe. "Ja, mislil sem na argentinsko dirko izpred treh let in kaos v zaključku, ko sem ostal brez vrhunske uvrstitve. Takrat sem zaradi neumnosti uničil dirkaški vikend. Nisem hotel, da se kaj takega ponovi. Mislil sem tudi na kritike, ki so se pojavile na prvih nekaj dirkah letošnje sezone. Upam, da sem nekaterim zaprl usta. Verjamem, da bom tudi v Mugellu v igri za najvišja mesta," gleda proti šesti dirki sezone Danilo Petrucci, ki je priznal, da je bil Dovizioso v Le Mansu hitrejši, a da je lahko že v Mugellu situacija drugačna. "V Le Mansu sem ravnal v ekipnem duhu, nisem želel pokvariti dirkaškega vikenda Ducatiju in nisem šel "na glavo", a v Mugellu bom tvegal več. Če naslednje leto ne bom več dirkač Ducatija, si ne želim očitati, da nisem storil vsega za vrhunski rezultat v rdečem."