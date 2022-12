Petrucci namesto na Dakar v prvenstvo superbike, a z veliko dilemo

Petrucci je z 181 centimetri in 79 kilogrami na primer dvajset kilogramov težji od letošnjega Superbike prvaka Alvare Bautista. To je precejšen hendikep, saj to lahko pomeni tudi do nekaj desetink razlike na daljših ravninah in manjšo obrabo gum, na kar že leta opozarja prav tako visokorasli Scott Redding. MotoGP in WSBK v nasprotju z avtomobilističnimi krožno-hitrostnimi dirkami (npr. F1) in tudi nižjimi motociklističnimi razredi (moto2 in moto3) vztrajata le pri omejitvi najmanjše mase motocikla. Zagovorniki tega opozarjajo, da imajo vsi športi svoje genetske predispozicije in omejitve ter da bi bilo skrajno nenavadno podobne kompenzacije na primer uvesti v košarko ali atletiko ...