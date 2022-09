Petrucci nov adut Suzukija na dirki na Tajskem

Za dirkače ni počitka, po VN Japonske so se preselili na Tajsko, kjer jih v Buriramu v nedeljo čaka nova dirka. Avstralec Jack Miller je zmagal v Motegiju, drugo mesto je zasedel Južnoafričan Brad Binder , tretji je bil Španec Jorge Martin . Aktualni prvak in tudi vodilni v točkovanju razreda motoGP v boju za naslov Fabio Quartararo je osvojil osmo mesto. Z 219 zbranimi točkami je Francoz še povečal prednost pred Italijanom Francescom Bagnaio , sedaj znaša 18 točk, saj je Italijan dirko končal predčasno in ostal brez točk.

Potem ko je konec leta 2021 zapustil dirkanje pod okriljem motoGP, se je Petrucci neposredno podal na legendarni reli Dakar. Zmagal je na zahtevni etapi v puščavi in postal le eden izmed peščice novincev, ki jim je to uspelo, ter končal kot prvi nekdanji zmagovalec dirke razreda motoGP, ki je to dosegel. Lani (2022) je dirkal v seriji MotoAmerica, kjer je dosegel pet zmag in za las zgrešil naslov prvaka na finalu sezone prejšnji konec tedna. Sedaj je znova dobil priložnost v razredu motoGP in tako bo 31-letni dirkač v moštvu skupaj z Alexom Rinsom.

"Ni mi treba posebej poudarjati, da sem izjemno vesel priložnosti dirkati na Tajskem z ekipo Suzuki Ecstar. Rad bi se zahvalil ekipi, da mi je dala to fantastično priložnost. Prav tako se želim zahvaliti Ducatiju in svoji trenutni vodstveni ekipi, da so mi to dovolili. Res sem radoveden, komaj čakam na GSX-RR in da ga preizkusim, videti je zelo hiter in vemo, da je zmagovalni motocikel," je že nestrpen Italijan.

"Prav tako si želim delati z ekipo Suzukija, ki jo poznam že dolgo in s katero imamo čudovit odnos. Vem, da ne bo lahko, zato na to izkušnjo ne polagam nobenih prevelikih pričakovanj, želim samo uživati. Navdušen sem tudi, da sem eden redkih dirkačev v zgodovini, ki je preskočil z motocikla motoGP na motocikel za Dakar, Superbike in nato še en tovarniški motocikel motoGP," je še dejal Petrucci v izjavi za uradno spletno stran.