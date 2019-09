Petrucci obljublja: V Misanu bom tisti z začetka sezone

Danilo Petrucci je sezono razreda motoGP začel obetavno in še pred kratkim je držal mesto med prvimi tremi v skupnem seštevku. Za njim je tudi fantastična zmaga na VN Italije, poleg omenjenega podviga mu je še dvakrat uspelo priti do zmagovalnih stopničk. Tretji je bil na VN Francije in VN Katalonije. A na zadnjih drikah se je Italijan zelo mučil. Obljublja, da bo na naslednji preizkušnji v Misanu spet konkurenčen najboljšim.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke





Spomin na Mugello in zmago Danila Petruccija. FOTO: AP

Daljši tekmovalni motociklistični odmor, naslednji dirkaški konec tedna bo med 13. in 15. septembrom gostil italijanski Misano Adriatico, je Danilo Petrucciz Ducatijem izkoristil za polnjenje baterij in tudi za koristen trening z dirkalnikom, ki je doživel nekaj sprememb v nastavitvah. A so se pri Ducatiju med tekmovalno pavzo "odrekli" novostim in se vrnili k starim nastavitvam.

Marc Marquez je po 12 dirkah trdno v vodstvu SP, ima 250 točk, Andrea Dovizioso je pri 172, na tretje pa se je po zadnji zmagi prebil Alex Rins, ki jih ima 149.

Po testiranjih v Misanu je razpoloženje v taboru Ducatija, oziroma v tistem delu garaže kje domuje Petrucci, precej bolj vedro, kot je bilo še pred nekaj tedni. Italijan je po zelo obetavnem začetku sezone, zmagi in dveh stopničkah napovedoval velike stvari še v tej sezoni, nato pa se mu je bolj ali manj ustavilo. "Po Mugellu in stopničkah v Kataloniji se je vse skupaj podrlo. Iskali smo vzroke, a očitno smo delali v napačno smer. Vse bolj sem bil nemiren, saj dolgo nismo vedeli, zakaj se motocikel tako obnaša. Zaprli smo se v garažo, poskušali z novimi nastavitvami, a ni bilo rezultata," je italijanskemu časniku Corriere Dello Sportzaupal 29-letni dirkač, ki je minuli teden na testiranjih v Misanu, kjer bo naslednja preizkušnja motociklistične sezone, spet dobil "voljo do življenja in dirkanja".





Danilo Petrucci FOTO: motoGP