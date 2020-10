Petrucci po veliki zmagi: Verjel sem, da se lahko borim za stopničke

Že v sobotnih kvalifikacijah je Danilo Petrucci(Ducati Team) s tretjim mestom konkurentom dal vedeti, da tokrat morajo resneje računati nanj. Čeprav sta bila glavna favorita za zmago v deževnem Le Mansu ljubljenec domačega občinstva Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) in Avstralec Jack Miller iz poltovarniškega Ducatija (Pramac Racing), je izkušeni italijanski dirkač stavil na potrpežljivost in bil zanjo zasluženo nagrajen.

Devet krogov pred koncem dirke je član Ducatija prevzel vodstvo, ki ga do prečkanja ciljne črte ni več izpustil iz rok. "Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako razočaran nad slabim vremenom. Želel sem dirkati po suhi stezi in biti med najhitrejšimi, toda hitro smo se v moštvu odzvali na spolzko podlago z izbiro mehkejših pnevmatik, kar je bil ključ do zmage," je uvodoma dejal zadovoljni Petrucci, ki je priložnost za veliki met začutil že v zgodnji fazi dirke. "Osredotočil sem se na dober start, kar mi je vlilo dodatno samozavest, da sem se še bolj odločno spopadel z zahtevnimi pogoji na stezi. Težko se je bilo prebiti v ospredje ob obeh Ducatijih, za nameček se je iz ozadja prikradel še Alex Rins (Suzuki), a vseskozi sem verjel v vrhunski rezultat. Morda mi je ta miselnost pomagala do zmage, vsekakor pa gredo največje zasluge moštvu, ki je do potankosti preučilo tekmovalne pogoje," je prepričan 30-letnik, ki se - kot sam pravi - že od dirke v Barceloni na svojem motociklu počuti vse bolje.