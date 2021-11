Petrucci: Rekel sem si, da ne bom jokal, a si nisem mogel pomagati

Zadnji dirkaški vikend je v razredu motoGP minil predvsem v znamenju slovesa Valentina Rossija ter Ducatijeve dominance. A Rossi ni edini Italijan, ki se je v Valencii poslovil od karavane motoGP, saj je zadnjo dirko med motociklistično elito odpeljal tudi Danilo Petrucci. Zmagovalec dveh dirk se je po desetih letih dirkanja v elitnem razredu čustveno poslovil od dirkačev in navijačev, s prihodnjim letom pa se podaja v drugačne dirkaške vode.

Za nami je še ena razburljiva sezona dirkanja v najmočnejšem motociklističnem razredu motoGP: 22-letni Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) je osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka, med motorji so (predvsem v jesenskem delu sezone) dominirali Ducatiji, mnogi ljubitelji motociklizma pa si bodo sezono zapomnili kot zadnjo v karieri legendarnega Valentina Rossija.

icon-expand Petrucci, Rossi in Marquez na VN Nizozemske leta 2017 FOTO: AP

Po desetih letih dirkanja v motoGP pa je zadnjič med elito ročico za plin privijal tudi Danilo Petrucci, ki je bil zelo čustven že pred samim začetkom dirke. "Ko sem parkiral motor na startu, sem si rekel, da ne bom jokal, a ko so do mene prihajali sodelavci in prijatelji in me pozdravljali, sem postal čustven. Kot vedno sem šel pred dirko na stranišče in ko sem se vrnil, me je pričakal aplavz KTM-ove in Ducatijeve ekipe. Enostavno si nisem mogel pomagati, da ne bi zajokal," je o posebnem trenutku dejal 31-letni Italijan.

"Res sem bil vesel, da sem bil deležen toliko ljubezni. Ko sem bil na domači dirki (V Mugellu leta 2017 op. a.) prvič na stopničkah, sem jokal, ko sem zmagal prvo dirko (prav tako v Mugellu leta 2019 op. a.), prav tako. Ko sem presrečen, zajočem, tako pač je," je še dodal Petrucci, čigar motoGP kariera se je začela leta 2012. Prvi dve sezoni med elito je visokorasli Italijan dirkal na italijansko-švicarskem motociklu Ioda-Suter in najvišje končal na osmem mestu prav v Valencii, nato je za eno sezono presedlal na Aprilio, s katero se mu višje od 11. mesta ni uspelo uvrstiti. Sledil je prestop k moštvu Pramac Racing, kjer je sedel na Ducatija, s katerim je že dosegal uspehe pred pridružitvijo motoGP-jevi karavani. Že v prvi sezoni je bil precej bolj konsistenten in je redno končeval med prvo deseterico, na mokri dirki v britanskem Silverstonu pa je tudi prvič stopil na stopničke. Zaostal je le za prav tako 'sveže upokojenim' Rossijem, ki je Petruccija v Valencii pred njuno zadnjo dirko tudi pozdravil in mu zaželel srečo v prihodnosti.

Petrucci je pri moštvu Pramaca ostal do konca sezone 2018 in se v tem času še petkrat povzpel na zmagovalni oder. Nato je prestopil k tovarniškemu moštvu Ducati Corse, s katerim je dosegel največje uspehe v karieri: v letu 2019 je poleg dveh tretjih mest prvič stopil na najvišjo stopničko, kar mu je uspelo pred domačo publiko v Mugellu, sezono pa je zaključil na šestem mestu v skupnem seštevku. Uspeh iz Mugella je ponovil še prihodnje leto v Franciji, a zaradi slabših ostalih rezultatov sezono končal kot dvanajsti.

icon-expand Danilo Petrucci je kariero zaključil z dvema zmagama v razredu motoGP FOTO: AP

V svoji zadnji sezoni v elitnem razredu pa je Petrucci oblekel oranžen kombinezon moštva Tech3 KTM, pri katerem forme enostavno ni ujel in se zgolj trikrat v sezoni prebil med najboljšo deseterico, najboljši rezultat pa dosegel v Le Mansu, kjer je bil peti. Za konec kariere si je Italijan želel doseči dober rezultat vsaj na domači VN Emilije-Romanje, ki je potekala prav na njegov 31. rojstni dan. Po kvalifikacijah mu je kazalo dobro, saj se je uvrstil na deveti startni položaj, ki je bil zanj najboljši v sezoni, a mu je veselje že v tretjem krogu pokvaril Joan Mir (Suzuki), ki je pri vožnji skozi drugi ovinek zdrsnil in s sabo odnesel še Petruccija.

Po odstopu v prvem krogu na predzadnji dirki sezone v Algarveju si je Petrucci želel v zadnji dirki le "uživati in jo dokončati", kar mu je v Valencii tudi uspelo. "Po zadnjih dveh dirkah sem si želel dirko le mirno pripeljati do konca. Rekel sem si, da se ne bom obremenjeval z rezultatom, temveč bom le užival teh zadnjih nekaj kilometrov," je o dirki dejal dirkač s številko devet. "MotoGP še ni videl dirkača moje velikost in ga verjetno tudi ne bo ... 180 cm in 83 kilogramov, preden sem si nadel kombinezon in čelado. Ko so me prvič videli inženirji moštev, so nemudoma začeli izgubljati lase," je v smehu na zadnji novinarski konferenci dejal Petrucci. Svojo motoGP kariero pa je na kratko strnil takole: "Ničesar ne obžalujem. Moj začetek v motoGP je bil težek, v karavano sem prišel kot povprečen dirkač, ki ni nastopal v nižjih razredih. Mogoče sem eden zadnjih 'normalnih ljudi', ki sem se lahko kosal z najboljšimi dirkači na svetu. Nikoli nisem nehal verjeti vase in vedno sem verjel, da sem lahko najboljši. In dvakrat sem to tudi bil. Zato sem zelo zadovoljen z uspehi, ki sem jih dosegel."

Čeprav se je 31-letni Italijan po desetih letih poslovil od motoGP-ja, bo dirkal še naprej. Cestni motor bo zamenjal za enduro motor in se prihodnje leto pod okriljem moštva KTM podal na vzdržljivostni reli Dakar:"Od 15. leta sem dirkal v motokrosu, zato sem vesel, da se vračam na drugačne steze. Zahvaljujoč KTM-u, bom poskusil izpolniti sanje in dokončati reli Dakar."