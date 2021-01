Petrucci se spominja: Nikoli nisem imel enakovrednega tretmaja pri Ducatiju

Danilo Petrucci je sredi oktobra lani zablestel v Le Mansu, ko je dosegel tudi drugo zmago v kraljevem razredu motoGP v karieri. Sicer je sezona 2020 tudi zanj bolj ali manj za pozabo, kar z dvanajstim mestom v skupnem seštevku z 78 osvojenimi točkami le še potrjuje. Ducati je, kot tudi on sam, od sezone pričakoval precej več. To, da se 30-letni Italijan od rdečih iz Borga Panigalija po lanski sezoni poslavlja, je bilo že nekaj časa jasno. Primeren čas, da se potegne črta pod narejenim v dresu Ducatija. " Nikoli nisem prav zares izkoristil vsega potenciala Ducatija. Ostaja grenak priokus, to moram priznati ," je bil za Corriere Dello Sport brez dlake na jeziku izkušeni Italijan, ki zadevo vidi tudi iz druge strani ... " Nikoli nisem bil prav zares v prvem planu Ducatija. Nikoli nisem čutil, da ekipa prav zares verjame vame, in to tudi v obdobju, ko sem bil konkurenčen najboljši, ko sem se boril za stopničke ," je potožil Petrux in se spomnil konkretnih situacij v obdobju, ko je bil rdeč.

"Pisalo se je leto 2019, ko sem zmagal dirko in imel isto število točk kot moj klubski kolegaAndrea Dovizioso, a pri vodilnih v ekipi nisem čutil prave podpore oziroma da verjamejo v moj vrhunski rezultat." Obdobje v Ducatiju je bilo zanj zelo zahtevno. "Seveda si ponosen, da si član te legendarne ekipe in ves čas ti vodilni možje dajo vedeti, za kakšno ekipo dirkaš in tudi kakšna je tvoja odgovornost. Pritiski so veliki, tu ni popuščanja. Vendar pa me je motilo, da z druge strani niso prihajale podobne informacije. Z dirkači so delali kot z mehom, ni bilo prave človečnosti," je bil brez dlake na jeziku 30-letni Italijan, ki se ni zaustavil. "V garaži razmišljajo v stilu, da vse dobre rezultate pripisujejo dobremu dirkalniku. Če ti ne gre oziroma če so rezultati slabši, pa je krivda povsem na strani dirkača. Včasih si imel občutek, da tudi prvo mesto ni dovolj. Vedno se ti kaj očita. A da ne bo pomote, ničesar ne objokujem, za mano je lepa in bogata izkušnja," je dodal Petrucci, ki se veseli novih izzivov s poltovarniško ekipo KTM. "Zavedam se, da je pred mano drugačna sezona kot nekaj prejšnjih. Ko si član Ducatija, moraš na vsaki dirki loviti stopničke, čeprav to ni realno. S poltovarniškim moštvom bomo imeli drugačne cilje. Še vedno bom ambiciozen in tekmovalen, upam le, da bo dirkalnik konkurenčen."