Petrucci: Upal sem na vrhunski rezultat, potem pa se mi je 'zgodil' Espargaro

Na dirki v Španiji ni nastopil italijanski veteran Valentino Rossi; dirkač Yamahe je pred dnevi sporočil, da je bil pozitiven na testu za novi koronavirus in na dirko ni odpotoval, tako da za razliko od vseh drugih dirk, ko je veteran Rossi vselej v prvem planu pri navijačih in medijih, v Alcanizu je pozornost italijanskih dirkačev bila precej razpršena. Niso pa Italijani v razredu motoGP odigrali vidno vlogo.

Tudi Danilo Petrucci je ni. Slednji je dirko kar dobro začel, bil ves čas nekje med petim in desetim mestom, nato pa je deset krogov pred koncem zanj bilo vsega konec v boju za vrhunski rezultat. "Še deset krogov pred koncem sem bil v igri za dober rezultat. Upal sem najmanj na najboljšo peterico, potem pa se mi je "zgodil" Pol Espargaro, ki se me je dotaknil, izgubil sem kontrolo in padel daleč zadaj. Sanj o vrhunskem rezultatu po tem dotiku ni bilo več," se z razočaranjem za Corierre Dello Sport Petrucci spominja srečanja s Polom Espargarojem. Petrucci je italijanskemu športnemu časniku priznal, da je za njim zelo zahteven podaljšani vikend v Alcanizu, ki ni prinesel prav veliko veselja v garažo Danila Petruccija, čeprav je kazalo veliko bolje. "Kazalo je, da bom lahko z rezultatom kar zadovoljen, kazalo je, da bom razplet korekten, kar se tiče Ducatija, potem pa trk, kos em izgubil naenkrat kar pet mest in poti nazaj ni bilo več," je še priznal Petrucci, ki se poslavlja od Ducatija.