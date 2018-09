Petrucci vrača žogico Lorenzu: Moti me, da govori tako

Potem ko je Jorge Lorenzov intervjuju za dnevnik La Gazzetta dello Sport zbodel vodilne pri Ducatiju, ki naj bi se namesto za pogajanja z Majorčanom okoli nove pogodbe odločili za zvišanje plače Andrei Doviziosu, je odgovor nekdanjemu svetovnemu prvaku "priletel" iz tabora ekipe Alma Pramac. Danilo Petrucci, ki bo Lorenza nasledil pri Ducatiju, je vse prej kot navdušen nad izjavami španskega zvezdnika.

"Ko me je izbral Ducati, sem bil najboljši dirkač na njihovih motociklih v svetovnem prvenstvu, Jorge sploh še ni zmagal niti na eni dirki," je Motorsportcitiral Petruccija, ki je nadaljeval, "večkrat sem se uvrstil tudi na stopničke in mislim, da je Ducati sprejel logično odločitev. Najbrž so dejali: 'Petrucci je spredaj, stane pa desetino tega, kolikor bi stal Lorenzo, pripeljimo ga!' Kdo tega ne bi storil?"

Lorenzo bi lahko ostal, če bi želel

Po dirki v Mugellu za VN Italije, ki jo je Lorenzo dobil, se je nato spremenilo marsikaj, dodaja Petrucci, ki so ga pri Ducatiju (uradno) izbrali 6. junija, neuradno pa seveda že veliko prej, ko je po VN Francije v skupnem seštevku vodil tako pred Lorenzom kot dobrim prijateljem Doviziosom.

"Nato se je zgodilo: naslednjo nedeljo je Jorge zmagal v Mugellu. Nato je podpisal s Hondo. Čudno ... Zdi se, kot da je postal hitrejši. Če bi si želel ostati, bi to lahko storil. Najverjetneje je šlo za vprašanje denarja,"meni kmalu 29-letni dirkač iz Ternija v bližini Rima, ki ga moti tudi, da Lorenzo v medijih govori o "(ne)pravičnosti".

"Moti me, ko govori tako, kot da je bilo nepravično, da sem zasedel njegovo mesto. Menim, da so me izbrali, ker imam odličen odnos z Doviziosom, in lahko nama uspe odlična naslednja sezona. Jasno je, da bom drugi dirkač, a zaradi tega nisem žalosten. Vesel bi bil, če bi 'Dovi' osvojil naslov in bi bil jaz na drugem mestu, a prepričan sem, da sem lahko boljši kot letos,"je zatrdil Petrucci.