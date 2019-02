Ducatijeva premoč v Sepangu, Petrucci z rekordom steze najhitrejši

Tretji dan je bil v ospredju Danilo Petrucci (1:58.239), ki je postavil rekord proge, njegov moštveni kolega pri Ducatiju Andrea Dovizioso je bil četrti. Petrucci je postavil nov najboljši čas dirkališča po 32 odpeljanih krogih, rekord je bil do sedaj v "lasti" Jorgeja Lorenza iz lanskega leta.

V Sepangu so dirkači razredi motoGP opravili s tridnevnimi testiranji, prva dirka je na sporedu v Katarju marca, pred tem pa sledijo še ena testiranja, na sporedu bodo od 23. do 25. februarja. Prvi dan testiranj je bil najhitrejši aktualni svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez , najhitrejši čas drugega dne pa je postavil član Monster Yamahe Maverick Vinales .

Zelo zadovoljni so lahko tudi v taboru Pramaca, saj sta bila novinec v razredu motoGP Francesco Bagnaia drugi, Jack Miller pa je bil tretji. Kar se tiče Yamahe, je bil Maverick Vinales peti, Valentino Rossi pa deseti, na 11. mestu pa je bil Hondin Marquez (1:59.170), ki je bil vseeno zadovoljen z opravljenim. Cal Crutchlowje bil najhitrejši od Hondinih dirkačev na šestem mestu, Britanec se vrača po poškodbi in je znova doživel padec. Njegov moštveni kolega Takaaki Nakagami je potrdil dobro formo in se je tudi tretji dan testiranj uvrstil med deseterico najboljših.