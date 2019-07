Petrucci: Ducati nima privilegija oditi na počitnice

Danilo Petrucci, ki je v tej sezoni prišel sploh do svoje prve zmage v razredu motoGP, nikakor ni zadovoljen, kako se je Ducati obnašal na zadnjih dirkah. "Sploh nismo konkurenčni. Marc Marquez z nami dela kar hoče. Pričakujem, da bo po tekmovalnem odmoru naš motocikel bolj konkurenčen. Pričakujem, da se bodo naši fantje v tovarni bolj potrudili," je bil brez dlake na jeziku Petrucci.

Danilo Petrucci FOTO: motoGP

Italijanski dirkač Danilo Petrucci je v tekoči sezoni prišel do prve zmage v karieri v razredu motoGP. In to celo pred domačimi navijači v Mugellu, kar je imelo zanj še posebno vrednost.

Marc Marquez se je še bolj utrdil na prvem mestu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. V skupni razvrstitvi sta za Špancem, ki je zbral 185 točk, uvrščena Italijana Andrea Dovizioso (127) in Danilo Petrucci (121).

A Ducati na zadnjih dirkah ni več konkurenčen v boju za zmago. Vodilni Marc Marquezstrumno koraka k novemu naslovu svetovnega prvaka. Po daljšem tekmovalnem odmoru bodo dirkači sezono nadaljevali v Brnu. Tam se Ducati tradicionalno počuti zelo dobro. "Dajem vse od sebe. Bolje ne gre. Za mano je najboljša sezona v karieri," je sprva dejal Petrucci, ki pa ni zadovoljen nad trenutnim stanjem motocikla. "Včasih ni dovolj niti to, da daš od sebe vse kar imaš. Včasih te drugi razlogi zaustavljajo na poti k vrhunskemu rezultatu. V Assnu in Sachsenringu ni bilo dovolj tudi to, da sem se trudil na vso moč. Dirkalnik enostavno ni bil konkurenčen. Ducati ni bil dovolj hiter na omenjenih stezah," je za Corierre Dello Sport povedal 28-letni Italijan in pozval ekipo Ducatija, da naredi vse kar je v njeni moči, da bi bil dirkalnik v drugem delu sezone hitrejši, oziroma bolj konkurenčen Hondi. In tudi Yamahi.





Danilo Petrucci je v Mugellu slavil sploh prvič v karieri. FOTO: Profimedia

Ducatijeva dirkača Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci, ki sta imela po napovedih na začetku sezone najboljša motocikla, sta zašla v rezultatsko krizo in nista več konkurenčna niti v boju za stopničke, kaj šele za zmage.

Naslednja dirka bo 4. avgusta, ko bo na sporedu VN Češke v Brnu.