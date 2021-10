Petrucci: Žalosten sem, a to je dirkanje

Želje po dobri uvrstitvi pa mu je v tretjem krogu pokvaril Joan Mir (Suzuki), ko je pri vožnji skozi drugi ovinek zdrsnil in s sabo odnesel še Petruccija. Italijanski dirkač, ki mu v letošnji sezoni nikakor ne gre na dirkališči, pa se po izločitvi iz dirke na Francoza ni ujezil, temveč ga objel in tako prikazal svojo veličino.

"Res sem žalosten. Vedel sem, da bo dirka težka in želel sem jo odpeljati čim bolje da bi se s tem poklonil mojim navijačem. Žal pa je bil eden izmed dirkačev v drugem ovinku preveč optimističen in zaletela sva se, a to je dirkanje." je po dirki dejal osmoljeni Petrucci. "Nimam kaj dodati, rad bi se le zahvalil moji ekipi za trud in obljubil navijačem, da bom še enkrat poskusil v Portimau." je še dodal novopečeni 30-letnik.