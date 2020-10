Petrucci: Že lani sem vedel, da mi Ducati ne bo podaljšal pogodbe

Pri tovarniški ekipi Ducatija so maja naznanili, da ne bodo podaljšali pogodbe z Danilom Petruccijem, čigar mesto bo v prihodnje zasedel Avstralec Jack Miller. Pri Ducatiju so pojasnili, da so do odločitve prišli na podlagi sezone 2019, ko je Petrucci sicer dosegel eno zmago, a je bil Miller bistveno bolj konstanten.

29-letni Italijan pa tem besedam nikakor ne verjame. "Vsak mora sprejeti svoje odločitve. To razumem. A ni lepo, ko izgubiš mesto v ekipi, še preden se sezona začne. Nimaš prave motivacije," je začel Petrucci, ki meni, da je bila odločitev, kdo bo v letu 2021 sedel na tovarniškem ducatiju sprejeta že mnogo prej.

"Že lani sem čutil, da bo to moje zadnje leto v ekipi. Sicer mi tega niso rekli naglas, a je bilo čutiti, da energija ni več prava. Moja zgodba z Ducatijem je bila dolga. Veliko sem se moral boriti, da sem prišel na mesto, kjer sem danes. A vodilni možje ekipe so žal imeli drugačne zamisli."