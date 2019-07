Petrucci: Nič se ni spremenilo. Tu sem, da pomagam Doviziosu v boju z Marquezom

Danilo Petrucci je četrto mesto v Nemčiji, ko je bil tudi pred moštvenim kolegom Andreo Dovoziosom , ocenil kot "koristen rezultat, najboljši možni v danem trenutku". Kljub temu, da je Ducati s četrtim in petim mestom svojih predstavnikov vnovič prišel do vrhunskega rezultata pa se je Marc Marquez z novo zmago še bolj utrdil na prvem mestu. "Naredil sem svoj maksimum. V danih okoliščinah in ob takšnem zapletu in razpletu kot je bil v Sachsenringu, se veliko bolje ni dalo dirkati. Veliko smo pridobili po malce slabšem startu v podaljšani vikend, toda potrebno je priznati, da smo bili daleč od zmagovalnega odra," je časniku Corriere Dello Sportzaupal Petrucci, ki trenutno zaseda tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, pred njim je še moštveni kolega Andrea Dovizioso.

Je Petrucci, ob Marcu Marquezu in Andreu Doviziosu, tretji kandidat za naslov prvaka? "Zaenkrat je edina stvar, ki me zanima, kako Marquezu ukrasti čim več točk v prvenstvu. Nič se ni spremenilo, strategija Ducatija ostaja enaka. Pomagati moramo Doviziosu v boju z Marquezom," je bil za italijanski časnik neposreden Petrucci.

"Želel sem osvojiti dirko, to mi je v Mugellu uspelo in lažje sprejemam vse, kar se dogaja to sezono, toda skupen cilj ekipe je jasen. Želimo naslov svetovnega prvaka." Zadnja dirka sezone, šlo je za VN Nemčije, je bila za celo moštvo Ducatija zelo zahtevna. "Za nami je "kompliciran" konec tedna. Veliko energije smo porabili in na koncu, ko potegnemo črto, smo naredili največ, kar smo lahko. Tudi padec na sobotnih kvalifikacijah se nato ni poznal na dirki. Hitro sem začel s prehitevanji in bil v tem zelo uspešen. Nato sem se moral ubadati tudi z obrabo zadnje pnevmatike, tako da nisem privijal do konca. Sploh, ko sem spoznal, da na zmagovalni oder ne bom mogel."