Petrucci: Boli spoznanje, da zame ni mesta pri Ducatiju

Ob njem bo mesto pri Ducatiju dopolnil Andrea Dovizioso. "Vodilni možje ekipe se pogovarjajo z Doviziosom o podaljšanju sodelovanja, torej ga imajo v mislih za prihodnje sezone in s tem so mi dali vedeti, da name ne računajo," je za Corrierre Dello Sportopazil 29-letni Italijan. "Boleče je bilo spoznanje, da sem izgubil mesto, ki sem si ga stežka in z veliko muke in truda priboril. Kot so mi dejali, so se za prekinjanje pogodbe odločili, ker sem imel v drugem delu lanske sezone slabše rezultate. Če bi sodili po prvem delu, bi bil še naprej član rdeče družine iz Borga Panigaleja." Petrucci si je sedaj na jasnem. Sezona, ki se bo predvidoma začela v drugem delu julija s preizkušnjama v Jerezu, bo zadnja z Ducatijem. "Morda je celo bolje tako, da že zdaj vem, pri čem sem. Tako bom lahko brez posebnega bremena in pritiska rezultata dajal od sebe vse, kar imam, in skušal dokazati vodilnim, da so me prehitro odpisali. Ob tem pa si bom poskušal utreti pot k drugim ekipam," je za Corriere Dello Sportrazpredal Petrucci, ki si želi tudi v bodoče ostati del motociklistične elite. Zanima ga zgolj in samo serija motoGP.