Kdo bo v Avstraliji izkoristil odsotnost Marca Marqueza?

Lani sta v Avstraliji tako na sprintu kot na glavni dirki dominirala Jorge Martin in Marc Marquez, ki sta si razdelila najvišji mesti. Letos bi bila lanski in letošnji prvak ponovno glavna favorita, a se ob poškodbah in odsotnosti obeh zdi to priložnost za Marca Bezzecchija, ki stopnjuje formo med sezono.
A prav zaradi trka, ki je Marca poslal v bolnišnico in ponovno podžgal italijansko-špansko napetost, bo moral Bezzecchi odslužiti kazen dvojnega podaljšanega kroga, kar mu bo otežilo vrhunski rezultat.
"Na koncu je to odločitev vodstva dirke in moral sem jo sprejeti, tako pač je. Vendar se moja mentaliteta ni spremenila in skušal bom dati vse od sebe ves konec tedna," pravi Italijan.
Na krilih svoje prve zmage med elito, na zadnji dirki v Indoneziji, je v Avstralijo prišel novinec Fermin Aldeguer, najhitrejši na tej stezi lani, še v srednjem razredu moto2, ki pa pri napovedih ostaja na realnih tleh.
"Če pogledamo nazaj na rezultate, ki so me pripeljali do sem, je cilj zmaga, a dober rezultat bo tudi uvrstitev med najboljše tri ali pet," je dejal Aldeguer.
Ta steza je namreč nekaj posebnega, z le dobrimi 20 sekundami zaviranja in zelo hitrimi ovinki, začinjenimi z vremenskimi preobrati, viharnim vetrom, živalmi ter nizkimi temperaturami. Običajno vidimo ogromno akcije in tesnih obračunov, med katerimi izstopa tisti izpred desetletja z več kot 50 prehitevanji, ki je tudi zanetil spor med Marcom in Valentinom Rossijem. A legenda te steze ni ne Marquez ne Rossi, temveč Casey Stoner s šestimi zmagami.
"Ta steza je nekaj posebnega na svetu. Konfiguracija je stare šole, vedno so težave z vremenom, omogoča visoke hitrosti in ima majhen oprijem," je poudaril Avstralec Stoner.
Kar zagotovo ni najboljša popotnica za Francesca Bagnaio, ki mu primanjkuje zaupanja v motocikel in bi se v odsotnosti pritiska moštvenega kolega po popolnem polomu na zadnjem prizorišču morda lahko vrnil na vrh ali v njegovo bližino, saj tu še nikoli med elito ni bil slabši kot četrti.
