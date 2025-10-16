Svetli način
MotoGP

Kdo bo v Avstraliji izkoristil odsotnost Marca Marqueza?

Phillip Island, 16. 10. 2025 20.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.S. , S.V.
Komentarji
0

Motociklistična karavana je v Avstraliji pripravljena na 19. letošnjo preizkušnjo. Na slikovitem Phillip Islandu bo štartna vrsta močno okrnjena, saj ob letošnjem svetovnem prvaku motoGP Marcu Marquezu, ki je bil v začetku tedna operiran, še vedno manjkata tudi lanski prvak Jorge Martin in Maverick Vinales. Ta konec tedna bi tako lahko dobili novega zmagovalca dirke elitnega razreda, kot je to na zadnji preizkušnji postal Fermin Aldeguer. Prosta treninga v prenosu na VOYO.

MotoGP: VN Avstralije
MotoGP: VN Avstralije FOTO: 24ur.com

Lani sta v Avstraliji tako na sprintu kot na glavni dirki dominirala Jorge Martin in Marc Marquez, ki sta si razdelila najvišji mesti. Letos bi bila lanski in letošnji prvak ponovno glavna favorita, a se ob poškodbah in odsotnosti obeh zdi to priložnost za Marca Bezzecchija, ki stopnjuje formo med sezono.

Marco Bezzecchi in Marc Marquez
Marco Bezzecchi in Marc Marquez FOTO: Profimedia

A prav zaradi trka, ki je Marca poslal v bolnišnico in ponovno podžgal italijansko-špansko napetost, bo moral Bezzecchi odslužiti kazen dvojnega podaljšanega kroga, kar mu bo otežilo vrhunski rezultat.

"Na koncu je to odločitev vodstva dirke in moral sem jo sprejeti, tako pač je. Vendar se moja mentaliteta ni spremenila in skušal bom dati vse od sebe ves konec tedna," pravi Italijan.

Na krilih svoje prve zmage med elito, na zadnji dirki v Indoneziji, je v Avstralijo prišel novinec Fermin Aldeguer, najhitrejši na tej stezi lani, še v srednjem razredu moto2, ki pa pri napovedih ostaja na realnih tleh.

"Če pogledamo nazaj na rezultate, ki so me pripeljali do sem, je cilj zmaga, a dober rezultat bo tudi uvrstitev med najboljše tri ali pet," je dejal Aldeguer.

Casey Stoner
Casey Stoner FOTO: Žana Žgavc

Ta steza je namreč nekaj posebnega, z le dobrimi 20 sekundami zaviranja in zelo hitrimi ovinki, začinjenimi z vremenskimi preobrati, viharnim vetrom, živalmi ter nizkimi temperaturami. Običajno vidimo ogromno akcije in tesnih obračunov, med katerimi izstopa tisti izpred desetletja z več kot 50 prehitevanji, ki je tudi zanetil spor med Marcom in Valentinom Rossijem. A legenda te steze ni ne Marquez ne Rossi, temveč Casey Stoner s šestimi zmagami.

"Ta steza je nekaj posebnega na svetu. Konfiguracija je stare šole, vedno so težave z vremenom, omogoča visoke hitrosti in ima majhen oprijem," je poudaril Avstralec Stoner.

Kar zagotovo ni najboljša popotnica za Francesca Bagnaio, ki mu primanjkuje zaupanja v motocikel in bi se v odsotnosti pritiska moštvenega kolega po popolnem polomu na zadnjem prizorišču morda lahko vrnil na vrh ali v njegovo bližino, saj tu še nikoli med elito ni bil slabši kot četrti.

Dogajanje v Avstraliji se začenja s prostima treningoma, ki bosta v prenosu na VOYO.

N
N FOTO: 24ur.com
motogp vn avstralije Phillip Island
24ur.com
