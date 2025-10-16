Kdo bo v Avstraliji izkoristil odsotnost Marca Marqueza?

Lani sta v Avstraliji tako na sprintu kot na glavni dirki dominirala Jorge Martin in Marc Marquez , ki sta si razdelila najvišji mesti. Letos bi bila lanski in letošnji prvak ponovno glavna favorita, a se ob poškodbah in odsotnosti obeh zdi to priložnost za Marca Bezzecchija , ki stopnjuje formo med sezono.

A prav zaradi trka, ki je Marca poslal v bolnišnico in ponovno podžgal italijansko-špansko napetost, bo moral Bezzecchi odslužiti kazen dvojnega podaljšanega kroga, kar mu bo otežilo vrhunski rezultat.

"Na koncu je to odločitev vodstva dirke in moral sem jo sprejeti, tako pač je. Vendar se moja mentaliteta ni spremenila in skušal bom dati vse od sebe ves konec tedna," pravi Italijan.

Na krilih svoje prve zmage med elito, na zadnji dirki v Indoneziji, je v Avstralijo prišel novinec Fermin Aldeguer, najhitrejši na tej stezi lani, še v srednjem razredu moto2, ki pa pri napovedih ostaja na realnih tleh.

"Če pogledamo nazaj na rezultate, ki so me pripeljali do sem, je cilj zmaga, a dober rezultat bo tudi uvrstitev med najboljše tri ali pet," je dejal Aldeguer.