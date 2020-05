Pirro namignil na zaroto: Honda je želela poravnati račune z Lorenzom

"O Jorgeju ne razmišljamo, kot testni dirkač je podpisal za Yamaho in lahko se zabava na tistem motociklu. Ni pa kandidat za našega," je o možnosti, da bi poslali ponudbo Lorenzu, ki bi se tako hitro vrnil v dirkaško karavano, za Speedweek povedal športni direktor Ducatija Paolo Ciabatti.

Tako imenovanih "wild cardov", posebnih povabil, s katerimi lahko na kateri od dirk nastopijo tudi testni dirkači, v skrajšani sezoni 2020 ne bo. Novica, ki sta jo potrdila Mednarodna motociklistična zveza (FIM) in vodstvo motociklističnega prvenstva (MotoGP), je razžalostila številne, tudi testnega dirkača Ducatija Micheleja Pirra.

Povabilo si je sicer obetal tudi novi testni dirkač Yamahe Jorge Lorenzo, ki je javno tudi že potrdil, da namerava nastopiti v Barceloni, oba pa bosta morala očitno počakati še najmanj do marca 2021.

"Zelo sem razočaran," je za Motosprint povedal Pirro, ki ima sicer v pogodbi tri "wild carde" na sezono. "Sprejeti takšno odločitev tako zgodaj ni prav. Ne vem, če je to način, da mora nekdo plačati za nekaj, a ne verjamem, da je pravično. Lahko razumem, če bi odločitev sprejeli mesec prej, a zdaj se ne ve, kdaj se bo prvenstvo začelo in katere dirke bodo na sporedu."

'Glede na to, kaj je osvojil, bi lahko ostal tudi doma'

Pirro je storil še korak dlje in obtožil Hondo, da je vplivala na končno odločitev in tako preprečila nastop Lorenzu, ki je tovarniško ekipo omenjene japonske tovarne zapustil po koncu minule sezone, nato pa se vrnil pod dežnik velike tekmice Yamahe.

"Morda je želela Honda poravnati račune z Lorenzom, ker je odšel k Yamahi. A jaz nisem Lorenzo, glede na to, kar je osvojil, bi lahko ostal tudi doma. V motoGP lahko dam še veliko,"je bil neutolažljiv Pirro.

Po dirkališču s cestnim motociklom

Sicer že zelo izkušeni 33-letnik iz Foggie je bil med povabljenci na dirkališče Misano, kjer so se pred dnevi zbrali nekateri italijanski dirkači in preizkusili novo asfaltno podlago, potem ko je sprostitev ukrepov v Italiji dovolila treniranje vsem profesionalnim športnikom. Pirro je vse skupaj vzel bolj kot zabavo, saj se je po progi zapeljal s cestnim motociklom.

"Vse skupaj je zelo čudno, nenavadno. Upam, da bo tega hitro konec in da se bomo kmalu vrnili v stare tirnice. Tudi pogled na samo prizorišče Misano je povsem drugačen. Po mojem mnenju potrebujemo le zdravo pamet. Nato bo ta virus slej kot prej 'padel'," je še povedal Pirro, ki naj bi z Lorenzom spletel precej trdne prijateljske vezi v dveh sezonah, ki jih je Španec preživel pri ekipi iz Bologne. Po odločitvi FIM in MotoGP bo lahko Italijan poleg opravljanja nalog testnega dirkača Ducatija dirkal le v italijanskem prvenstvu CIV.