Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Po drami z vdrtim asfaltom v Braziliji slavil Marc Marquez

Goiania, 21. 03. 2026 21.18 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
Žana Žgavc
MotoGP VN Brazilije

Sprinterska dirka razreda motoGP za veliko nagrado Brazilije, ki je bila zaradi vdrtine v asfaltu na trenutke celo pod vprašajem, je vendarle ugledala luč sveta. Na stezi, ki je popolna neznanka za vse dirkače, se je najbolje znašel aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki je prvič letos stopil na najvišjo stopničko. Španec je v dvoboju ugnal Fabia Di Giannantonia, tretji je bil Jorge Martin. V svetovnem prvenstvu na prvem mestu ostaja Pedro Acosta.

Fabio Di Giannantonio se je odlično pognal s prvega startnega položaja in povedel, medtem ko sta se za njim za drugo mesto udarila Marc Marquez in Fabio Quartararo.

A Francoz spredaj ni vztrajal dolgo. Najprej je izgubil drugo mesto proti Marquezu, kmalu pa je moral premoč priznati še Marcu Bezzecchiju in Jorgeju Martinu. Dirkača Aprilie sta se pomerila v medsebojnem obračunu, v katerem je bil uspešnejši Martin.

Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Če si je v prvih krogih vodilni Di Giannantonio že pridirkal več kot sekundo prednosti pred drugouvrščenim Marquezom, je Španec v drugi polovici preizkušnje dvignil ritem in se pognal v lov na vodilnega Italijana.

Tri kroge pred koncem ga je tudi dokončno ujel in mimo njega švignil v vodstvo, v cilju pa slavil svojo prvo letošnjo zmago.

MotoGP
MotoGP
FOTO: Profimedia

Na četrtem mestu je sprint končal Bezzecchi, peti je bil Ai Ogura, ki je dobil obračun s Quartararojem. Točke so osvojili še Alex Marquez, Francesco Bagnaia in Pedro Acosta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je zelo pomembna zmaga, še zlasti ker sem imel na Tajskem veliko težav. Tu se že počutim nekoliko bolje, toda še vedno ne dirkam, kot si želim. Še naprej moramo dajati vse od sebe in se jutri spet udariti s Fabiem Di Giannantoniem," je dejal zmagovalec.

"Pogoji so bili drugačni kot dopoldne, v nekaterih ovinkih je bilo veliko manj oprijema. V istem ovinku sem storil dve napaki, ki sta pokvarili mojo dirko, s tem sem Marcu dal možnost, da se je vrnil v boj za zmago. Vseeno pa moramo biti zelo zadovoljni, osvojili smo drugo mesto in bili zelo blizu Marcu," je po drugem mestu povedal Di Giannantonio.

"Zelo sem srečen, zahvala gre vsem ljudem, zaradi katerih sem lahko tu. Bila je dolga in zahtevna pot, še pred nekaj meseci mi je pri hranjenju moralo pomagati moje dekle, zdaj pa sem tu," je bil vrnitve na zmagovalni oder vesel tretjeuvrščeni Martin, ki se je celotno lansko sezono boril s poškodbami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V skupnem seštevku prvenstva motoGP na prvem mestu ostaja Acosta. Španec ima dve točki prednosti pred Bezzecchijem in še dodatnih šest pred Martinom, Marc Marquez pa je po zmagi napredoval na šesto mesto.

Dirkaški spored ohromila vdrtina sredi steze

Sobotno dogajanje je sicer močno zaznamoval nenavaden zaplet, ki je za nekaj časa ohromil dirkanje v Braziliji. Po koncu kvalifikacij kraljevskega razreda se je sredi ciljne ravnine pojavila večja vdrtina, ki je ohromila dogajanje na brazilski stezi.

"Zaradi močnega deževja v preteklih dneh, ki je povzročilo premikanje tal, je na površini steze prišlo do vdolbine," je razložil varnostni komisar motoGP Tome Alfonso.

Delavci na dirkališču so se krpanja vdrtine lotili tako, da so v asfalt zarezali luknjo, ki so jo nato napolnili z betonom in poskrbeli, da so organizatorji lahko izpeljali sprint.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Kvalifikacije zaznamovali številni padci, najhitrejši Di Giannantonio

Kvalifikacije razreda motoGP so sicer potekale brez večjih težav, najhitrejši je bil Italijan Fabio Di Giannantonio, sledila sta mu rojak Marco Bezzecchi in Španec Marc Marquez.

Kvalifikacije nižjih razredov preložene

Po sprintu so lahko končno izpeljali tudi kvalifikacije razreda moto3, dobil jih je Joel Esteban pred Valentinom Perronejem in Hakimom Danishem

Kvalifikacije razreda moto2, ki bi tako kot kvalifikacije razreda moto3 morale biti na sporedu že pred sprintom, pa so preložene na nedeljo. Dirkači srednjega razreda se bodo za najboljši startni položaj pomerili pred jutranjim ogrevanjem elitnega razreda.

Nedeljski spored se bo s kvalifikacijami razreda moto2 začel ob 13.40 po našem času, ob 14.40 sledi ogrevanje dirkačev razreda motoGP, ob 16.00 pa bo že čas za prvo dirko - pomerili se bodo dirkači razreda moto3, razplet si boste lahko pogledali na VOYO.

Ob 17.10 se bomo v prenos vklopili tudi na Kanalu A, najprej bomo skupaj pospremili dirko razreda moto2, nato pa še dirkaško preizkušnjo elitnega razreda, rdeče luči bodo v Goianii ugasnile ob 19.00.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
21.03

Hvala, da ste bili z nami, pridružite se nam znova jutri!

V nedeljo bomo na VOYO najprej spremljali kvalifikacije razreda moto2, nato jutranje ogrevanje elitnega razreda, sledijo dirke v vseh treh razredih. S prenosom na Kanalu A bomo začeli ob 17.10, skupaj si bomo ogledali dirkaške preizkušnje razreda moto2 in motoGP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.57

V SP vodilni ostaja Acosta

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.53

Marquez po zmagi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.49

Di Giannantonio po drugem mestu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.44

Martin po tretjem mestu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
vn brazilije goiania udrtina deževje

Kvalifikacije zaznamovali številni padci, najhitrejši Di Giannantonio

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jegr1
21. 03. 2026 21.09
A je bil prenos na kanalu A?
Odgovori
+1
2 1
Brihtno
21. 03. 2026 21.35
Bil, ob 20.20h
Odgovori
0 0
Brihtno
21. 03. 2026 21.39
Ja ob 8h 20min
Odgovori
0 0
Miha1999
21. 03. 2026 21.04
Bi danes na veliko razlagal Jezdimir, kako je Antonio na istem motorju pral MM- a, če ga le ta ne bi lovil, zmanjšal 1.2 sekundni zaostanek in na koncu prehitel. Bravo MM, še vedno ikona GP - ja.
Odgovori
-3
10 13
Loptass
21. 03. 2026 21.29
Z eno roko in pol.
Odgovori
-3
0 3
mikpiki191
21. 03. 2026 21.02
MM samo tako dalje 💪
Odgovori
-3
10 13
Samo navijač
21. 03. 2026 20.46
Kdo a kdo je KING !!! MARQ MARQEZ
Odgovori
+1
14 13
motorist_mb
21. 03. 2026 20.43
MM je nazaj 💪 zmage zapečatene 👏👏👏
Odgovori
-3
11 14
mojcd
21. 03. 2026 20.24
Kje je zvok s steze????????????????
Odgovori
+0
1 1
mojcd
21. 03. 2026 20.21
Kje je zvok motorjev??????????????
Odgovori
-1
1 2
StAnalitik
21. 03. 2026 20.12
Bi steza kmalu kot PumpTrack
Odgovori
+0
1 1
JanezNovak13
21. 03. 2026 19.56
In čez pol ure nekje drugje na stezi. Varnost dirkačev ni pomembna.
Odgovori
+1
3 2
NDM
21. 03. 2026 19.41
isto kot pri nas nesposobni kot vlada in popravilo avtocest
Odgovori
+2
5 3
Samo.Jst
21. 03. 2026 19.38
To bi bla prednost za Topraka! Predvidevam, da so v Turčiji ceste približno kot pri nas, tako da je verjetno navajen na takšne fore
Odgovori
+1
1 0
mojcd
21. 03. 2026 19.12
Velika nagrada Celovške
Odgovori
+5
5 0
mojcd
21. 03. 2026 19.11
Ja dejmo se v motogp vec dork v eksoticnih dezelah, res to rabmo
Odgovori
+2
2 0
B00m
21. 03. 2026 19.04
udrl se je asfalt na stezi, pa to misliš da sanjaš, res.
Odgovori
+2
2 0
matjaz mravlak
21. 03. 2026 19.00
se pac umaknes luknjam
Odgovori
+2
3 1
matjaz mravlak
21. 03. 2026 19.00
daj ne bluzite!!!
Odgovori
0 0
motorist_mb
21. 03. 2026 18.18
😆
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
dominvrt
Portal
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596