Po drami z vdrtim asfaltom v Braziliji slavil Marc Marquez

Fabio Di Giannantonio se je odlično pognal s prvega startnega položaja in povedel, medtem ko sta se za njim za drugo mesto udarila Marc Marquez in Fabio Quartararo. A Francoz spredaj ni vztrajal dolgo. Najprej je izgubil drugo mesto proti Marquezu, kmalu pa je moral premoč priznati še Marcu Bezzecchiju in Jorgeju Martinu. Dirkača Aprilie sta se pomerila v medsebojnem obračunu, v katerem je bil uspešnejši Martin.

Če si je v prvih krogih vodilni Di Giannantonio že pridirkal več kot sekundo prednosti pred drugouvrščenim Marquezom, je Španec v drugi polovici preizkušnje dvignil ritem in se pognal v lov na vodilnega Italijana. Tri kroge pred koncem ga je tudi dokončno ujel in mimo njega švignil v vodstvo, v cilju pa slavil svojo prvo letošnjo zmago.

Na četrtem mestu je sprint končal Bezzecchi, peti je bil Ai Ogura, ki je dobil obračun s Quartararojem. Točke so osvojili še Alex Marquez, Francesco Bagnaia in Pedro Acosta.

"To je zelo pomembna zmaga, še zlasti ker sem imel na Tajskem veliko težav. Tu se že počutim nekoliko bolje, toda še vedno ne dirkam, kot si želim. Še naprej moramo dajati vse od sebe in se jutri spet udariti s Fabiem Di Giannantoniem," je dejal zmagovalec. "Pogoji so bili drugačni kot dopoldne, v nekaterih ovinkih je bilo veliko manj oprijema. V istem ovinku sem storil dve napaki, ki sta pokvarili mojo dirko, s tem sem Marcu dal možnost, da se je vrnil v boj za zmago. Vseeno pa moramo biti zelo zadovoljni, osvojili smo drugo mesto in bili zelo blizu Marcu," je po drugem mestu povedal Di Giannantonio. "Zelo sem srečen, zahvala gre vsem ljudem, zaradi katerih sem lahko tu. Bila je dolga in zahtevna pot, še pred nekaj meseci mi je pri hranjenju moralo pomagati moje dekle, zdaj pa sem tu," je bil vrnitve na zmagovalni oder vesel tretjeuvrščeni Martin, ki se je celotno lansko sezono boril s poškodbami.

V skupnem seštevku prvenstva motoGP na prvem mestu ostaja Acosta. Španec ima dve točki prednosti pred Bezzecchijem in še dodatnih šest pred Martinom, Marc Marquez pa je po zmagi napredoval na šesto mesto.

Dirkaški spored ohromila vdrtina sredi steze

Sobotno dogajanje je sicer močno zaznamoval nenavaden zaplet, ki je za nekaj časa ohromil dirkanje v Braziliji. Po koncu kvalifikacij kraljevskega razreda se je sredi ciljne ravnine pojavila večja vdrtina, ki je ohromila dogajanje na brazilski stezi.

Delavci ob stezi so takoj začeli s krpanjem udrtine

"Zaradi močnega deževja v preteklih dneh, ki je povzročilo premikanje tal, je na površini steze prišlo do vdolbine," je razložil varnostni komisar motoGP Tome Alfonso. Delavci na dirkališču so se krpanja vdrtine lotili tako, da so v asfalt zarezali luknjo, ki so jo nato napolnili z betonom in poskrbeli, da so organizatorji lahko izpeljali sprint.

Kvalifikacije razreda motoGP so sicer potekale brez večjih težav, najhitrejši je bil Italijan Fabio Di Giannantonio, sledila sta mu rojak Marco Bezzecchi in Španec Marc Marquez.

Kvalifikacije nižjih razredov preložene