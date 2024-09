Po enajstih zaporednih evropskih dirkah se MotoGP seli v Indonezijo

Dirkači v prvenstvu MotoGP so po enajstih zaporednih evropskih dirkah začeli azijsko turnejo. Prva postaja je Indonezija, kjer sta v središču pozornosti Jorge Martin in Francesco Bagnaia. Z mešanimi občutki se spominjata lanske dirke na dirkališču Mandalika, saj je Španec takrat z usodnim padcem izgubil preveč v boju za naslov, Italijan pa je z zmago iz ozadja naredil ključno razliko za osvojitev druge zaporedne krone. Tokrat oba poudarjata, da bo najpomembnejša zbranost – od petka do nedelje.