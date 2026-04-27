'Po katastrofi na sprintu je bilo pomembno priti do stopničk na glavni dirki'

Potem ko je v soboto dirkače v Jerezu motilo slabo vreme in so zaradi naliva številni končali na tleh, med drugim je odstopil tudi premočno vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchin, je bila nedelja veliko bolj prijazna do dirkačev in dirkanja. Na osrednji dirki podaljšanega vikenda v Jerezu je bil v bratskem obračunu boljši mlajši Alex, dan prej pa se je zmago na sprintu "posladkal" aktualni šampion Marc Marquez. Za Bezzecchija se je tako končal niz petih zaporednih zmag v motoGP, a je brez težav zadržal skupno prvo mesto. Mlajši Marquez pa je na domačem prizorišču ponovil lansko zmago, dosegel pa prvo v tej sezoni, ki jo je prešerno proslavil pred številnimi navijači.

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP

"Zelo sem zadovoljen, ni bil lahek konec tedna. Po razpletu v sprintu je bilo pomembno, da sem osvojil točke. Hvala tudi navijačem, čeprav nisem Španec, sem čutil njihovo podporo," je povedal vodilni v prvenstvu in se še enkrat spomnil klavrnega izkupička, natančneje padca na sobotni sprint dirki. Bil je to zanj sploh prvi odstop in sobotna točkovna ničla.

"Boril sem se z vsem in vsemi. V soboto je šlo marsikaj narobe in še dobro, da ob padcu ni prišlo do kakšne poškodbe. Nisem bil pravi, tudi dirkalnik se ni obnašal, kot bi si želel. Razmere so bile zahtevne, čeprav niso razglasili "deževne dirke" pa je bil občutek, da smo na mokri preizkušnji. Vesel sem bil, da sem odnesel živo glavo, nisem pa bil prepričan, kako bo klavrn razplet vplival na moj nedeljski nastop," je Gazzetta Dello Sport priznal Bezzecchi in podrobno analiziral sobotno dogajanje na stezi ...

"Imel sem ogromen zdrs koles, ker sem imel vizir pod motorjem. Takrat sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Posledica? Popolnoma zgrešen start in padec po razvrstitvi vse do 16. mesta že v uvodnih metrih," je veselo razpredal Bez. "To ni nekaj, kar lahko nadzoruješ. Takšne stvari je praktično nemogoče predvideti," je še dodal Italijan.

Bezzecchi nato ni našel pravega ritma. Do sedmega kroga se je sicer prebil do 13. mesta, a realnih možnosti za vidnejši rezultat ni imel. "V suhih razmerah bi se morda lahko boril za prvih pet ali šest mest," je ocenil. "A razmere so se spreminjale in vse skupaj je postalo nepredvidljivo." Ključni sobotni trenutek je prišel v zaključku, ko je stezo zajel dež, dirkači pa so morali na hitro zamenjati motocikle.

Sobota za v pozabo ...

Bezzecchi je v bokse zapeljal krog za kasnejšim zmagovalcem Marcom Marquezom, nato pa na izhodnem krogu hitro končal v pesku. Razlog? Premalo ogrete zavore. "Poskušal sem jih ogreti že v boksih in v prvem ovinku, a v drugem še vedno niso bile pripravljene. Takoj sem izgubil oprijem spredaj," je razložil. "Ni bilo zelo hitro, a dovolj za padec," je bil izčrpen vodilni v sezoni, ki je bil vesel zmagovalnega odra, ko je zaostal le za Alexo Marquezom.

"Hitro sem ugotovil, da do zmage tokrat ne bom mogel priti, zato sem se odločil, da pripeljem čez ciljno črto in osvojnim maksimalno število točk v danem trenutku. Drugo mesto z veseljem sprejmem. Sploh po tisti kalvariji v soboto na sprintu, teh 20 točk z veseljem pospravim v žep," je rožnatemu časniku še zaupal 27-letni Italijan, ki pa gleda že naprej, čez slaba dva tedna sledi zmenek v Le Mansu.

"Tam sem se vedno dobro počutil. Steza mi ustreza. Seveda bo nekaj povedalo tudi vreme, na VN Francije je običajno tako, da je vreme vselej močan faktor. A glede na mojo formo in odlično delo fantov v garaži, si vnaprej ne bom belil glave. Tja bomo šli z željo, da nadaljujemo v vrhunskimi rezultati," je že skoraj zaključil pogovor z Gazzetto Bezzecchi, ki pa se ob koncu druženja s sedmo silo ni mogel izogniti vprašanju o boju za naslov prvaka.

Prvi trije na dirki razreda motoGP v Jerezu FOTO: MotoGP

"Po šestih-sedmih dirkah so vprašanja o naslovu brezpredmetna. Odlično sem štartal v prvenstvo, zato bo v nadaljevanju lažje, a odločilne dirke pridejo šele v drugem delu motociklističnega koledarja, torej po poletnih počitnicah. Verjamem, da se bodo karte še premešale. Je pa dober občutek, da sem na čelu. Če pa me sprašujete o pritisku in bremenu rezultata, ju ni," je za konec pristavil vodilni v prvenstvu.