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MotoGP

Po norem preobratu Danish do zmage v razredu moto3

Brno, 21. 06. 2026 10.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Maximo Quiles

Komaj 18-letni malezijski dirkač Hakim Danish je presenetljivi zmagovalec dirke v najšibkejšem razredu moto3 za VN Češke. Potem ko je dolgo časa kazalo na zmago močno vodilnega v skupnem seštevku prvenstva Maxima Quilesa, je v zadnjem krogu prišlo do velikega preobrata, po katerem se je Quiles moral zadovoljiti s tretjim mestom, medtem ko je drugo mesto zasedel njegov rojak Brian Uriarte.

Maximo Quiles je po pričakovanjih udarno vstopil v deveto dirko sezone za VN Češke. Vodilni dirkač svetovnega prvenstva razreda moto3 je hitro prevzel vajeti dirke v svoje roke, a sta mu bila ves čas za petami rojaka David Almansa in Brian Uriarte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po uvodnih petih krogih je prišlo do prve spremembe na vrhu; Almansa je za kratek čas prevzel vodstvo od Quilesa, nevarno pa se jima je približal nadarjeni malezijski dirkač Hakim Danish. Alvaro Carpe, ki trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva, se je le dvakrat v celi dirki - ta je štela 16 krogov - uspel približati vodilnemu dvojcu Quiles - Almansa, kasneje pa popustil in se gibal okoli petega mesta.

Pred vstopom v zadnji krog pa smo bili priča izjemnemu preobratu. Danish je izkoristil rahel trk med Uriartejem in Quilesom, Malezijec je prevzel vodstvo, ki ga do prečkanja ciljne črte ni več izpustil iz rok. Quiles je sicer poizkušal bolj kot ne iz obupa priti do vnovičnga vodstva in zmage, na koncu pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Predenj se je na drugo mesto uvrstil Brian Uriarte.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Verjamem, da sem s to zmago razveselil številne navijače v Maleziji. Na splošno sem zelo zadovoljen z opravljenim delom ta vikend v Brnu. Bilo je kar zahtevno dirkati v teh pogojih, a na koncu zmaga poplača vse," je po presenetljivi, a povsem zasluženi zmagi - svoji prvi v karieri - dejal presrečni Hakim Danish.

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO
motogp dirka moto3

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