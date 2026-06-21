Po norem preobratu Danish do zmage v razredu moto3

Maximo Quiles je po pričakovanjih udarno vstopil v deveto dirko sezone za VN Češke. Vodilni dirkač svetovnega prvenstva razreda moto3 je hitro prevzel vajeti dirke v svoje roke, a sta mu bila ves čas za petami rojaka David Almansa in Brian Uriarte .

Po uvodnih petih krogih je prišlo do prve spremembe na vrhu; Almansa je za kratek čas prevzel vodstvo od Quilesa, nevarno pa se jima je približal nadarjeni malezijski dirkač Hakim Danish. Alvaro Carpe, ki trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva, se je le dvakrat v celi dirki - ta je štela 16 krogov - uspel približati vodilnemu dvojcu Quiles - Almansa, kasneje pa popustil in se gibal okoli petega mesta.

Pred vstopom v zadnji krog pa smo bili priča izjemnemu preobratu. Danish je izkoristil rahel trk med Uriartejem in Quilesom, Malezijec je prevzel vodstvo, ki ga do prečkanja ciljne črte ni več izpustil iz rok. Quiles je sicer poizkušal bolj kot ne iz obupa priti do vnovičnga vodstva in zmage, na koncu pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Predenj se je na drugo mesto uvrstil Brian Uriarte.