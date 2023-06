Miller ostalim dirkačem: Ne bodi princeska, utihni in opravi svoje delo

Tu se ni ustavil: "Vsi ostali se pritožujejo in govorijo, da so njihovi motocikli 'sranje'. Morajo se vprašati zakaj so nekateri motocikli zanič. Sami so si krivi. Ven so vrgli 99 odstotkov inženirjev, da bi v moštvo prišli njihovi. Zdaj so v težavah in niti ne morejo zaključiti kroga. Sami so si krivi. Vsi se želijo pritoževati nad svojimi motocikli, nihče pa ne želi storiti ničesar, da bi to spremenil. Utihni in opravi svoje delo. Plačan si zato, da voziš motocikel in ne zato, da si j****a princeska in se pritožuješ." Miller ni nikogar omenil poimensko, a jasno je, da je v mislih imel nekoga specifičnega.