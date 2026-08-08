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MotoGP

Jorge Martin z rekordom steze zmagovalec kvalifikacij

Silverstone, 08. 08. 2026 14.10 pred enim dnevom 2 min branja 17

Avtor:
S.V. K.I. +1
Jorge Martin

Po poletnem premoru se je karavana razreda MotoGP vrnila v velikem slogu. V Silverstonu se je najprej odvil boj za najboljšo štartno pozicijo, ki je pripadel Jorgeju Martinu pred Raulom Fernandezom in Aijem Oguro. Zmagovalec včerajšnjega drugega prostega treninga Marco Bezzecchi je končal na petem mestu, aktualni svetovni prvak Marc Marquez pa mesto za njim.

Jorge Martin je zmagovalec kvalifikacij kraljevega razreda. Zmago v kvalifikacijah si je priboril v zadnjem poskusu. Poleg njega bosta v prvi štartni vrsti tudi Raul Fernandez, ki je osvojil drugo mesto, in Ai Ogura, ki bo dirko začel s tretjega štartnega mesta. Devetkratni svetovni prvak Marc Marquez pa bo dirko začel s šestega štartnega mesta.

Preboj v hitrejšo skupino kvalifikacij sta si privozila Franco Morbidelli in Iker Lecuona. Fabio Quartararo pa je le za nekaj stotink zaostal ter osvojil tretje mesto. Francesco Bagnaia bo dirko začel s 16. štartnega mesta, Fabio Quartararo pa s 13.

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"Vse, kar sem imel, sem dal od sebe. Nisem pričakoval takšnega rezultata, ampak že od včeraj do danes nam je uspelo narediti korak naprej. Pozna se mi tudi, da lani nisem dirkal v Silverstonu in imam zato nekaj težav," je po zmagi v kvalifikacijah dejal Martin, ki dodaja še, da bo na dirki glavni cilj zmaga.

Jorge Martin zmagovalec kvalifikacij
Jorge Martin zmagovalec kvalifikacij
FOTO: Profimedia

"Vesel sem, ampak vedno mi nekaj zmanjka, da bi prišel do prvega štartnega mesta. Me pa sedaj čaka odločitev, kakšne gume bom uporabil za današnjo sprint dirko in jutrišnjo glavno dirko. Dobro se počutim na motociklu in ciljam na stopničke," je po drugem mestu dejal Raul Fernandez.

Raul Fernandez
Raul Fernandez
FOTO: Profimedia

"Bilo je težko, nisem uspel doseči časa, kot sem ga pričakoval. Na koncu pa sem tudi z majhno pomočjo zavetrja odpeljal en hiter krog, kar je bilo dovolj za prvo štartno vrsto. Bomo videli, kaj bo to pomenilo v današnji sprint dirki in jutrišnji glavni dirki," je dejal Ogura po tretjem mestu.

Ai Ogura
Ai Ogura
FOTO: Profimedia

V Moto3 presenetljivo najhitrejši Ogden, v Moto2 Guevara

V najšibkejšem razredu Moto3 so kvalifikacije pred domačo publiko pripadle Scottu Ogdenu, ki je slavil pred moštvenim kolegom Adrianom Crusesom. Nedeljsko dirko bo s prve štartne vrste začel še Valentin Perrone. Vodilni dirkač prvenstva Maximo Quiles je uvod pred Veliko nagrado končal na 11. mestu.

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V srednjem motociklističnem razredu je s časom 2:01.483 konkurenco ugnal Izan Guevara, ki si je tako tretjič v sezoni zagotovil najboljši štartni položaj. Kot drugi je kvalifikacije končal Alonso Lopez, za njim pa Ivan Ortola. Za najboljšo trojico je končal vodilni dirkač v prvenstvu Manuel Gonzalez.

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Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
FOTO: 24ur.com
motogp silverstone vn velike britanije

Martin suvereno do zmage na sprinterski dirki v Silverstonu

Bezzecchi kljub zmagi na treningu opozarja, da še ni popolnoma pripravljen

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KOMENTARJI17

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Kaktus - x
08. 08. 2026 19.25
Škoda, da ima SUPERDOMINANTNI Ducati dva popolnoma neodgovorna in nekompetentna voznika, ki bosta na koncu poklonila naslov Apriliji.
Odgovori
+4
4 0
Ici
08. 08. 2026 15.27
Škoda, da ima SUPERDOMINANTNA Aprilia dva popolnoma neodgovorna in nekompetentna voznika, ki bosta na koncu poklonila naslov Ducatiju.
Odgovori
-2
4 6
dark Cat
08. 08. 2026 13.13
Cestitke BAG za odlicno 16 mesto.......je pa sploh turek navdusil👍
Odgovori
-2
4 6
Jezdimir...hehehe
08. 08. 2026 19.05
...med tem ko ti zopet jokaš med tem ko tvoj Markec muči najboljši motor v karavani.
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+5
5 0
Tenma
08. 08. 2026 13.10
Zahvali se ahilu, katus in podobnim... Katerem normalnemu se pa da z njimi ukvarjat...
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-4
3 7
Jezdimir...hehehe
08. 08. 2026 19.06
Cviliš, med tem ko tvoj Markec sramotno muči najboljši motor.
Odgovori
+5
5 0
Rd350
08. 08. 2026 12.36
Če ni normalnih komentatorjev se zahvali ahilkaktusarju ki vse spljuva . Al si pa pobrisan
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-5
3 8
dark Cat
08. 08. 2026 13.03
Al pa blokiran
Odgovori
-5
3 8
Feraltribune
08. 08. 2026 11.51
O niti enega komentarja. Motogp je res na psu in nikogar ne zanima. V času Rossija je tukaj bilo nekaj tisoč komentarjev. Tako pač je ko so dirkači popolnoma nezanimive osebnosti. Ni dovolj samo leteti kot strgan s ketne okrog po asfaltu, da bi koga zanimal. Razni banjaje, martini, markezi nikogar ne zanimajo...
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-5
4 9
dark Cat
08. 08. 2026 13.04
Seveda ni nbenga ....ker se nbenmu ne ljubi ukvarjat z jeznimahilkaktusarjem......in njegovim zblojenim umom.
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-1
7 8
rok1211
08. 08. 2026 13.09
poletje je, pojdi malo ven, ti bo koristilo
Odgovori
-2
4 6
Jezdimir...hehehe
08. 08. 2026 19.07
Točno tako, Muci ni videl sonca zadnjih 15 let.
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+5
5 0
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.18
Ljudje imajo dovolj podrepniških zmazkov, zato je stanje kakršno je.
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+4
4 0
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