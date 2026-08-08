Jorge Martin z rekordom steze zmagovalec kvalifikacij

Jorge Martin je zmagovalec kvalifikacij kraljevega razreda. Zmago v kvalifikacijah si je priboril v zadnjem poskusu. Poleg njega bosta v prvi štartni vrsti tudi Raul Fernandez, ki je osvojil drugo mesto, in Ai Ogura, ki bo dirko začel s tretjega štartnega mesta. Devetkratni svetovni prvak Marc Marquez pa bo dirko začel s šestega štartnega mesta. Preboj v hitrejšo skupino kvalifikacij sta si privozila Franco Morbidelli in Iker Lecuona. Fabio Quartararo pa je le za nekaj stotink zaostal ter osvojil tretje mesto. Francesco Bagnaia bo dirko začel s 16. štartnega mesta, Fabio Quartararo pa s 13.

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"Vse, kar sem imel, sem dal od sebe. Nisem pričakoval takšnega rezultata, ampak že od včeraj do danes nam je uspelo narediti korak naprej. Pozna se mi tudi, da lani nisem dirkal v Silverstonu in imam zato nekaj težav," je po zmagi v kvalifikacijah dejal Martin, ki dodaja še, da bo na dirki glavni cilj zmaga.

Jorge Martin zmagovalec kvalifikacij FOTO: Profimedia

"Vesel sem, ampak vedno mi nekaj zmanjka, da bi prišel do prvega štartnega mesta. Me pa sedaj čaka odločitev, kakšne gume bom uporabil za današnjo sprint dirko in jutrišnjo glavno dirko. Dobro se počutim na motociklu in ciljam na stopničke," je po drugem mestu dejal Raul Fernandez.

Raul Fernandez FOTO: Profimedia

"Bilo je težko, nisem uspel doseči časa, kot sem ga pričakoval. Na koncu pa sem tudi z majhno pomočjo zavetrja odpeljal en hiter krog, kar je bilo dovolj za prvo štartno vrsto. Bomo videli, kaj bo to pomenilo v današnji sprint dirki in jutrišnji glavni dirki," je dejal Ogura po tretjem mestu.

Ai Ogura FOTO: Profimedia

V Moto3 presenetljivo najhitrejši Ogden, v Moto2 Guevara

V najšibkejšem razredu Moto3 so kvalifikacije pred domačo publiko pripadle Scottu Ogdenu, ki je slavil pred moštvenim kolegom Adrianom Crusesom. Nedeljsko dirko bo s prve štartne vrste začel še Valentin Perrone. Vodilni dirkač prvenstva Maximo Quiles je uvod pred Veliko nagrado končal na 11. mestu.

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V srednjem motociklističnem razredu je s časom 2:01.483 konkurenco ugnal Izan Guevara, ki si je tako tretjič v sezoni zagotovil najboljši štartni položaj. Kot drugi je kvalifikacije končal Alonso Lopez, za njim pa Ivan Ortola. Za najboljšo trojico je končal vodilni dirkač v prvenstvu Manuel Gonzalez.

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