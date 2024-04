Po sobotnem kaosu na sprint dirki je čas za VN Španije

Na sobotni sprint dirki so se na koncu prvih treh mest veselili Jorge Martin , drugi je bil Pedro Acosta , tretji pa Dani Pedrosa . Rezultat, ki je pomešal tudi razvrstitev v skupnem seštevku. Svojo prednost na vrhu razpredelnice je še povečal Martin, na drugo mesto pa se je pred Eneo Bastianinijem prebil Acosta. Slednji velja za veliko presenečenje letošnje sezone, saj je novinec elitnega razreda konstantno med najhitrejšimi dirkači na stezi. Aktualni prvak razreda moto2 na svojem KTM-u tudi tokrat ni razočaral. "Zelo zelo je bilo naporno. Toda lahko rečem le, da sem zadovoljen, stvari so potekale odlično, tako v petek kot soboto. Bil sem hiter na mokri stezi, to je super. Med dirko je bilo sicer precej tvegano, zaradi številnih padcev je bilo veliko peska, toda kljub vsemu se je vse dobro izteklo. Tudi glede na to, da nisem ravno blestel na kvalifikacijah (bil je 10., op. p.), se je vse odlično izteklo," je po prvih stopničkah na sprint dirki dejal Acosta.

"Zame je zelo pomembno to, da sem bil v soboto najhitrejši dirkač na stezi. Da vem, da sem lahko hiter. Bomo videli, kaj lahko storimo v nedeljo, kakšni bodo pogoji na stezi," pa je povedal Marc Marquez. Vodilni dirkač prvenstva Jorge Martin je dodal naslednje: "Ja, zagotovo je bila precej zahtevna dirka, želel sem pripraviti Marca do napake, toda bil je precej konkurenčen. Drugo mesto bi bilo povsem realno, toda na koncu sem zaključil kot zmagovalec, česar se zelo veselim. Zelo sem užival. Tudi v nedeljo bo zelo naporno, čaka nas dolga dirka. Toda zagotovo bo drugače, mislim, da smo lahko še konkurenčnejši. Nisem pričakoval tega, zaradi mokrih razmer na stezi. Bil je zares poseben dan in le upam, da bomo jutri (v nedeljo) še napredovali in se borili za zmago." Spremljajte, kaj vse se bo dogajalo na stezi v Jerezu na VOYO in Kanalu A, dirkači elitnega razreda motoGP bodo v dirko za VN Španije zapeljali ob 13.15.