Počitnice se za dirkače motoGP začnejo po testiranjih v Jerezu

Le dan po koncu sezone prvenstva motoGP so se v Valencii začele priprave na sezono 2019. Dirkači so na dvodnevnih testiranjih iskali prve občutke z motocikli za drugo leto, te pa bodo danes in v četrtek nadgrajevali v Jerezu na zadnjih letošnjih dvodnevnih testiranjih.

Marc Marquez je v sezoni 2018 pometel s konkurenco. Da se to ne bi zgodilo v prihodnjem letu, so moštva pošteno zavihala rokave. Po testiranjih v Valencii je nastalo ogromno vprašanj, na nekatera pa bomo morda že dobili odgovore po dvodnevnih testiranjih v Jerezu. Aktualni svetovni prvak bo najverjetneje že prihodnji teden šel pod nož.. FOTO: motoGP Marquez ima konkurenco Seveda je še prezgodaj postavljati trditve, a vse kaže, da bo imel Marquez v sezoni 2019 v boju za osmi naslov svetovnega prvaka veliko tekmecev. Sedemkratni svetovni prvak je bil v Valencii znova zelo hiter, za najhitrejšim Maverickom Vinalesom je zaostal le dobro desetinko sekunde. S prvimi kilometri na prototipu za drugo sezono je bil zadovoljen, a tudi veliko drugih dirkačev je začelo priprave na leto 2019 dobro. Poleg Vinalesa je bil hiter tudi največji tekmec dirkača Honde zadnjih dveh sezon Andrea Dovizioso. Res pa je tudi, da 25-letni Španec ni stoodstotno pripravljen, saj ga leva rama, po številnih izpahih v tej sezoni, močno boli. Na operacijsko mizo bo legel v začetku decembra, da bi do prvih zimskih testiranj v Maleziji že okreval. Bodo tekmeci uspeli izkoristiti Marquezove težave? Vinales je s prvim mestom na testiranjih v Valencii potrdil, da je Yamaha na dobri poti do vrnitve v ospredje. FOTO: motoGP Je Yamaha pripravljena? Vsi ljubitelji motociklizma se sprašujejo, ali je Yamaha v prihodnji sezoni pripravljena na boj s Hondo in Ducatijem (morda tudi s Suzukijem). Zmaga Vinalesa na Phillip Islandu je moštvo iz Iwate preporodila, Valentino Rossipa je v Sepangu in Valencii prav tako pokazal dve vzpodbudni predstavi, ki pa sta se, namesto z morebitno uvrstitvijo na najvišjo stopničko, končali s padcem. Vinales je na testiranjih v Valencii z novima pogonskima agregatoma končal na prvem mestu, kar je zagotovo prvi znak, da je Yamaha na dobri poti do dobre predsezone. Lorenzovo učenje Ena od stvari, ki bo v prihodnji sezoni požela največ zanimanja, bo zagotovo predstava Jorgeja Lorenza na hondi. Spoznavanje Španca z novim motociklom se je v Valencii končalo z 12. mestom in zaostankom dobrih osem desetink sekunde za Vinalesom. Obdobje privajanja se je za Španca šele začelo, hkrati pa še sanira poškodbo levega zapestja. Kako blizu bo najhitrejšim v Jerezu? Lorenzo se privaja na nov motocikel. FOTO: motoGP Morbidelli in yamaha M1 – sanjska poroka? Franco Morbidelli je bil po prvem preizkusu yamahe M1, s katero bo dirkal v ekipi Petronas Yamaha, navdušen, saj kot pravi ta motocikel povsem ustreza njegovemu slogu vožnje. Italijan je po menjavi honde za yamaho končal na odličnem 6. mestu in zaostal le dve desetinki sekunde za Vinalesom. KTM čaka ogromno dela Pol Espargaro vodi testiranja pri KTM-u, kjer bodo preizkusili ogromno novih delov. Avstrijska ekipa želi v prihodnji sezoni nadgraditi prve stopničke, ki jim jih je Španec pridirkal na zadnji preizkušnji pravkar končane sezone. Pozabiti ne smemo tudi na novega člana ekipe KTM Johanna Zarcoja, ki je sicer v Valencii dvakrat padel, a bo skušal v Jerezu zmanjšati zaostanek za najhitrejšimi. Na prvih testiranjih je bil najhitrejši novinec prvak prvenstva moto2 Francesco Bagnaia. FOTO: motoGP Novinci Spremljanje novincev, ki si mesto med elito zagotovijo z dobrimi predstavami v nižjih razredih, je vselej zanimivo. Tokrat so oči uprte v Francesca Bagnaio, Joana Mira, Fabia Quartararoja in Miguela Oliveiro. Svetovni prvak prvenstva moto2 Bagnaia je bil v Valencii najhitrejši izmed novincev. Več odzivov o zadnjih letošnjih testiranjih boste v prihodnjih dneh našli na naši spletni strani 24ur.com.