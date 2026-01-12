Naslovnica
MotoGP

'Počutim se kot najstnik in novinec, vse bom vpijal kot spužva'

Modena, 12. 01. 2026 15.24

Avtor:
M.J.
Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu je po koncu lanske sezone zapustil razred Superbike in naredil naslednji (pomemben) korak v motociklistični karieri. Pogodba z Yamaho je sklenjena za sezono 2026, obstaja pa tudi klavzula za dolgoročnejše sodelovanje. In res, prav v letu 2027 naj bi bila Yamaha zelo konkurenčna za najvišja mesta, najverjetneje pa bo vodstvo ekipe z 29-letnim Turkom podaljšali sodelovanje. Če se bo vsaj malce izkazal v njegovi prihajajoči debitantski sezoni.

Špekuliralo in napovedovalo se je že nekaj let, a Toprak Razgatlioglu je odlašal in odlašal selitev iz razreda Superbike v kraljevski razred motoGP. Ocenil je, da je vendarle napočil čas za naslednji korak v karieri. "Ne pričakujem prav veliko v svoji prvi sezoni. Čeprav se približujem tretjemu desetletju življenja, pa se ta hip počutim kot najstnik pred velikim izzivom. Sem kot mali deček, ki so mu pred nos postavili igračo, ki si jo je ves čas želel," je bil v pogovoru za Gazzetto Dello Sport slikovit serijski prvak razreda Superbike, ki računa, da bo tudi v kraljevem razredu mešal štrene najboljšim. 

Preberi še Kdo je Toprak Razgatlioglu, turška senzacija, ki prihaja v motoGP?

"Gotovo še ne na začetku in na prvih dirkah. Bom pa kot spužva, vse bom vpijal, vse me bo zanimalo." Rožnati italijanski športni časnik Gazzetta Dello Sport je 29-letnega Turka že pred meseci "posadil" na Yamahin dirkalnik. "Pogodba z Yamaho je sklenjena za sezono 2026, obstaja tudi klavzula za dolgoročnejše sodelovanje," piše ugledni milanski časnik in opozarja, da je torek rezerviran za svečano predstavitev Yamahine ekipe. 

Toprak Razgatlioglu v času, ko je dirkal v razredu Superbike.
Toprak Razgatlioglu v času, ko je dirkal v razredu Superbike.
FOTO: Profimedia

"Morda še ne v letu 2026, toda leto kasneje bo Yamaha zelo konkurenčna najboljšim. Najverjetneje bo pogodba s Turkom dolgoročna, toda zaenkrat je nastavljena na eno leto. V tej sezoni se bodo še vsi spoznavali, tako dirkač, kot ekipa in vodstvo. In potem potegnili črto in ugotovili, kako naprej," dodaja rožnati časnik.

Preberi še Marquez po poškodbi rame znova na dirkalnih stezah

Trikratni šampion razreda Superbike je zelo motiviran. "Nekatere stvari bodo zame povsem nove, toda to jemljem kot izziv in ne kot težavo," pred torkovo predstavitvijo zaključuje Turek. 

"Odhaja k Yamahi, natančneje k ekipi Team Pramac, katere šef je Paolo Campinoti. Mislim, da je bila izbira ekipe najboljša možna," pa dodaja menedžer Kenan Sofuoglu in še dodal, da je pogodba razveselila prav vse akterje. "Zadovoljstvo vseh je najbolj pomembno. Pogodba pa je taka, da pušča veliko stvari odprtih in je nastavljena dolgoročno."

motogp Razgatlioglu yamaha

Marquez po poškodbi rame znova na dirkalnih stezah

