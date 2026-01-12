'Počutim se kot najstnik in novinec, vse bom vpijal kot spužva'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Špekuliralo in napovedovalo se je že nekaj let, a Toprak Razgatlioglu je odlašal in odlašal selitev iz razreda Superbike v kraljevski razred motoGP. Ocenil je, da je vendarle napočil čas za naslednji korak v karieri. "Ne pričakujem prav veliko v svoji prvi sezoni. Čeprav se približujem tretjemu desetletju življenja, pa se ta hip počutim kot najstnik pred velikim izzivom. Sem kot mali deček, ki so mu pred nos postavili igračo, ki si jo je ves čas želel," je bil v pogovoru za Gazzetto Dello Sport slikovit serijski prvak razreda Superbike, ki računa, da bo tudi v kraljevem razredu mešal štrene najboljšim.

"Gotovo še ne na začetku in na prvih dirkah. Bom pa kot spužva, vse bom vpijal, vse me bo zanimalo." Rožnati italijanski športni časnik Gazzetta Dello Sport je 29-letnega Turka že pred meseci "posadil" na Yamahin dirkalnik. "Pogodba z Yamaho je sklenjena za sezono 2026, obstaja tudi klavzula za dolgoročnejše sodelovanje," piše ugledni milanski časnik in opozarja, da je torek rezerviran za svečano predstavitev Yamahine ekipe.

Toprak Razgatlioglu v času, ko je dirkal v razredu Superbike. FOTO: Profimedia

"Morda še ne v letu 2026, toda leto kasneje bo Yamaha zelo konkurenčna najboljšim. Najverjetneje bo pogodba s Turkom dolgoročna, toda zaenkrat je nastavljena na eno leto. V tej sezoni se bodo še vsi spoznavali, tako dirkač, kot ekipa in vodstvo. In potem potegnili črto in ugotovili, kako naprej," dodaja rožnati časnik.

Trikratni šampion razreda Superbike je zelo motiviran. "Nekatere stvari bodo zame povsem nove, toda to jemljem kot izziv in ne kot težavo," pred torkovo predstavitvijo zaključuje Turek.

