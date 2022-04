Quartararo izkusil trdoto asfalta v Jerezu in se zvijal od bolečin

Kako trd je asfalt v Jerezu je dobre pol ure pred koncem uvodnega treninga izkusil vodilni dirkač prvenstva Fabio Quartararo , sicer zmagovalec dirke v Jerezu leta 2020 in zmagovalec zadnjih treh kvalifikacij elitnega razreda na VN Španije. V 13 zavoju je streslo njegov motocikel, ta pa ga ob želji po reševanju še malce zadel in to v za moške najbolj občutljivo mesto. Quartararo je bil v vidnih bolečinah, zvijal se tudi po prihodu v bokse. Deset minut pozneje se je vrnil iz Yamahinega tovornjaka, bolečina je minila in nasmešek se je vrnil na Francozov obraz.

Manj kot sedem dni po VN Portugalske, ko so se prejšnjo nedeljo v Portimau dirkači merili za zmago, so pripravljeni na vrnitev v akcijo ta konec tedna za šesto dirko svetovnega prvenstva v razredu motoGP, VN Španije. Na VN Portugalske je zmago slavil Francoz pri moštvu Yamahe Fabio Quartararo . Dirka bo na dirkališču Angel Nieto v Jerezu , kjer je lani italijanska ekipa Ducati Lenovo dosegla izjemen izid, z Jackom Millerjem je bil z zmago na najvišji stopnički, Francesco Bagnaia pa je zasedel drugo mesto. Avstralski dirkač je takrat dosegel svojo prvo zmago v sezoni, to nedeljo je Miller odločen ponoviti svoj dober nastop iz leta 2021. Pecco Bagnaia se je prejšnji teden izkazal, ko se je z zadnjega mesta prebil do osmega mesta, v nedeljo pa si bo prav tako prizadeval, da bi se vrnil v ospredje in zmanjšal točkovni zaostanek za vodilnim v prvenstvu Quartararojem, ki ima trenutno 38 točk prednosti. tradicionalno se je podaljšani konec tedna v Jerezu začel s prostimi treningi vseh motociklističnih razredov. v najšibkejšem moto3 je bil na uvodnem treningu z najhitrejšim časom turek Deniz Öncü , ki je imel lepo prednost. Drugi čas prvega prostega treninga je beležil Japonec Ajumu Sasaki tretjega pa Španec Sergio Garcia, ki je slavil pred nekaj dnevi na VN Portugalske v Portimau. Tam sta mu družbo na zmagovalnem odru delala še Sasaki in Jaume Massia . Öncü se je kot edini v motociklistični karavani razreda moto3 na petkovem jutranjem treningu spustil pod 1:47.

"Vesel sem, da sem ta konec tedna spet na pravi poti in da lahko nesrečo v Portimau pustim za sabo. Dirke v Španiji so vedno posebne, saj so španski navijači zelo strastni in naredijo enkratno vzdušje. Jerez je steza, ki mi je všeč in imam lepe spomine po lanski zmagi lani, moji prvi na Ducatiju. Lepo bi bilo, da se vrnem in zmagam še letos. Poskušal bom dati vse od sebe, da dosežem najboljši možni rezultat," pravi Miller. Po prvih petih dirkah sezone je Miller na devetem mestu lestvice točkovanja za naslov svetovnega prvaka z 31 zbranimi točkami, mesto za njim je Bagnaia, z enakim številom točk. Italijan je bil lani izjemen v zaključku sezone, ko je zmagal na štirih od zadnjih šestih dirk v sezoni in je bil na koncu sezone viceprvak razreda motoGP, zaostal je le za prvakom Quartararojem. V tej sezoni mu še ni steklo po načrtih, saj na dosedanjih dirkah še ni stopil na stopničke, ekipa Ducatija pa je zabeležila le eno tretje mesto (Miller na VN Amerik).

"Po padcu v kvalifikacijah na Portugalskem so bili ti prosti dnevi ključnega pomena za počitek in nabiranje moči. Kljub bolečinam in dejstvu, da na "slick" pnevmatikah nismo mogli veliko voziti, smo bili v nedeljo na dirki hitri in lahko dosežemo cilj, ki smo si ga zadali. To kaže, da delamo dobro in da se doseči dober rezultat. V Jerezu, kjer smo lani končali na stopničkah, želim, da sem znova med glavnimi akterji tega vikenda," je optimističen 25-letni italijanski dirkač.