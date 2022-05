Dirkaški vikend v Le Mansu: prosti trening vseh razredov

Fabio Quartararo se kot vodilni v motociklistični karavani kraljevega razreda motoGP pripravlja na sedmo dirko sezono. Šlo bo kar za njegovo domačo. VN Francije v Le Mansu je za aktualnega šampiona kraljevega razreda več kot le ena izmed dirk. "Pritisk bo malce večji, utrip pred začetkom podaljšanega vikenda v Le Mansu – tudi. Kar normalno, bi rekel. Vedno je tako, ko gre za mojo domačo dirko. Tu vedno znova želim pokazati največ," je francoskemu L'Equipu hitel razlagati 23-letni Quartararo, ki ima, seveda, pred VN Francije najvišje možne cilje. "Zanima me zgolj in samo boj za zmago. Smo v dobri formi, za nami je odlično obdobje, ko smo naredili korak naprej po malce slabšem startu v sezono. Vsa čas fantom v garaži, ki so močno izboljšali naše izhodišče pred vsako dirko. Računam, da bom tudi v Le Mansu krojil vrh," je še dejal vodilni dirkač kraljevega razreda.