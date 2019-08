Pohvale Marquezu tudi iz Ducatija: MotoGP je dvignil na novo raven

Dirkači se bodo lahko do naslednje dirke spet naužili daljšega premora, naslednji dirkaški konec tedna bo med 13. in 15. septembrom gostil italijanski Misano Adriatico. Prenose vseh prostih treningov, kvalifikacij in dirk si boste lahko kot ponavadi ogledali na Kanalu A in VOYO.