Pol Espargaro: Da Honda misli le o Marcu? Ne verjamem tem pravljicam

V svetovnem motociklističnem prvenstvu bo (oziroma je) po letošnji sezoni prišlo do sprememb v številnih ekipah, tudi v tovarniški ekipi Honde. Poleg svetovnega prvaka elitnega razreda motoGP Marca Marqueza, ki je zaradi daljšega okrevanja po poškodbi brez boja prepustil naslov Joanu Miru, bo namreč v sezonah 2021 in 2022 kot drugi dirkač te ekipe tekmoval njegov rojak Pol Espargaro.

icon-expand Pol Espargaro FOTO: MotoGP

Honda je sicer spremembo doživela že pred to sezono, saj je v ekipi nastopal novinec Alex Marquez, svetovni prvak razreda moto2 in mlajši brat serijskega zmagovalca v najmočnejšem razredu, Marca Marqueza, ki pa je od pravkar končane sezone imel zelo malo, saj je zaradi hujše poškodbe in daljše rehabilitacije pri njem še vedno vprašljiv celo start prihodnje sezone.

Alex Marquez, ki je v tovarniški ekipi pred to sezono zamenjal upokojenega rojaka Jorgeja Lorenza, se bo v naslednji sezoni preselil v podružnično ekipo Honda LCR.

A bratska naveza bo delovala samo eno sezono. V naslednji namreč na Alexa pri Hondi ne računajo več, namesto njega pa bo v ekipo prišel dosedanji dirkač ekipe KTM Pol Espargaro. "Ekipi se bo pridružil za dve leti. Gre za enega najizkušenejših dirkačev v karavani, na dirkah svetovnega prvenstva tekmuje od leta 2006 in ima za sabo že več kot 100 dirk v najmočnejšem razredu," so takrat sporočili iz tabora Honde. Espargaro je nekdanji svetovni prvak v razredu moto2, pri 30 letih pa na več kot stotih opravljenih dirkah v najmočnejšem razredu do prejšnje sezone, ko je nekajkrat osvojil tretje mesto na dirki, ni imel veliko uspeha. V skupnem seštevku pa je bil s 135 osvojenimi točkami na zelo solidnem petem mestu. "Vesel sem, da sem prišel k Hondi, a eno prvih vprašanj novinarjev, ko sem tudi uradno postal član te motociklistične družine, je bilo, kako gledam na to, da pri Hondi vse delajo zgolj in samo za Marca Marqueza. Da je dirkalnik narejen po njegovem okusu, da je važno le to, da je Marc na koncu dneva zadovoljen," je bil brez dlake na jeziku sprva v pogovoru za Corriere Dello SportPol Espargaro, ki pa ne verjame tem "pravljicam". "Ne, nikakor ne delim tega razmišljanja. Vsak poišče svojo pot in ekipa mu sledi. Podobno je bilo tudi z Jorgejem Lorenzom v času, ko je dirkal za Hondo. Poizkusil je tisoč stvari, da bis e čim bolje prilagodil na dirkalnik in da bi dirkalnik čim bolje približali njemu. Na koncu dneva je imel on svojo Hondo, ki jo je želel upravljati," je prepričan Espargaro, ki komaj čaka, da se z njegovim novim moštvom vse skupaj začne.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Repsol Honda

"To je, oziroma bo novo poglavje v moji karieri. Upam le, da bo sezona bolj normalna od minule. Lepo je, d a smo jo izpeljali srečno do konca, a ne bi šel še enkrat čez vse to," priznava Španec, ki upa, da bo njegov rojak, prva violina Hondine ekipe, nared že kar za start prihodnje sezone. "Prelepo bi bilo, če bi celo sezono oddelal ob bok Marcu. To bi mi veliko pomenilo. Želim imeti ves čas primerjavo. In boljše od Marca ni. Verjamem, da se bom hitro spoprijateljil z dirkalnikom in da ga bom lahko že uvodoma privijal do konca," je z nasmehom končal pogovor ssCorriere Dello Sport močno motivirani Pol Espargaro.



Pol? Dobili smo dirkača, ki se ves čas bori za stopničke

"Srečen sem, da smo v ekipo dobili takšnega dirkača. Z n jim lahko vnaprej računaš, da si dobil tekmovalca, ki bo ves čas med prvimi šestimi-sedmimi, oziroma da bo vsakič blizu boja za stopničke. Za Hondo je velika stvar, da je prišel Pol, saj lahko močno računamo nanj. Nisem še govoril z njim, ga bom pa vprašal, če se mu kaj kolca po KTM-ju. Glede na zadnje dirke lanske sezone, ob velikem napredku vseh v tej ekipi, mu bo morda žal, da jih je zapustil," pa komentira prihod Pol Espargaroja k Hondu "veliki" Marc Marquez.