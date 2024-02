Pol Espargaro: Marquez želi preseči Rossija, zato mora biti pri Ducatiju

OGLAS

Prestop Marca Marqueza iz Honde k Ducatiju v svetu motociklizma odmeva kot že dolgo ne noben prestop. Čeprav sta imela Honda in starejši izmed bratov Marquez sklenjeno sodelovanje za še eno sezono, sta se oktobra lani sporazumno odločila za predčasno prekinitev sodelovanja, ki je trajalo plodnih 11 let. Marc Marquez je s Hondo v elitnem motociklističnem razredu motoGP osvojil šest naslovov svetovnega prvaka (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), skupno pa jih ima osvojenih že osem, saj je enkrat slavil tudi v razredu do 125 kubičnih centimetrov (2010) in enkrat v razredu moto2 (2012). To ga na lestvici najtrofejnejših motociklističnih dirkačev vseh časov uvršča na šesto mesto.

Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso FOTO: AP icon-expand

Na večni lestvici sta na prvih dveh mestih, ki se zdita neulovljivi, s 15 naslovi Giacomo Agostini, s 13 pa Angel Nieto. Tretje mesto, ki očitno še kako zanima tudi Marqueza, pripada Valentinu Rossiju, ki je sedemkrat slavil v elitnem razredu motoGP in po enkrat v prvenstvu dirkanja z motorji do 125 kubičnih centimetrov in do 250 kubičnih centimetrov. Rossi in Marquez nikoli nista skrivala rivalstva, ki je veljalo za enega najbolj vročih v moderni dobi motociklizma, zato ne preseneča dejstvo, da si Marquez želi po številu osvojenih naslovov ujeti ali celo preseči Rossija.

Marquez in Rossi po eni izmed mnogih bitk na stezi FOTO: AP icon-expand

To je v nedavnem intervjuju za špansko Marco potrdil tudi nekdanji Marquezov moštveni kolega Pol Espargaro. Po mnenju nekdanjega dirkača Honde, ki bo v letošnji sezoni del karavane motoGP kot testni dirkač KTM-a, je bila Marquezova odločitev, da zapusti moštvo, s katerim je osvojil vse svoje naslove med elito, prav posledica velike želje po osvojitvi novega naslova, s katerim bi se izenačil z Rossijem. "Marc Marquez želi preseči Valentina Rossija, zato mora biti pri Ducatiju. V svetu športa leta minevajo zelo hitro, zlasti v svetu motociklizma, kjer se dirkači lahko že zelo mladi povzpnejo v elitni razred in se raven konkurenčnosti zelo hitro dvigne," je prepričan 32-letni Španec, ki si je garažo z Marquezom delil v v sezonah 2021 in 2022.

Pol Espargaro je s Hondo v dveh sezonah dvakrat stal na odru za zmagovalce FOTO: MotoGP icon-expand

Marquez bo v prihajajoči sezoni vozil lanski model Ducatijevega motocikla Desmosedici, s katerim sta se Francesco Bagnaia in Jorge Martin potegovala za naslov prvaka, zato Espargaro računa, da bo motocikel z določenimi spremembami tudi v letošnji sezoni konkurenčen: "Res je, da lahko Marc po koncu sezone reče 'nabral sem si eno leto izkušenj', toda leto je dolgo in v elitnem športu lahko postane zelo dolgo, ne le mentalno, ampak tudi tehnično. V našem športu se moraš ves čas prilagajati in na novo izumljati stvari. Eno leto je dolga doba in vem, da je Marcova ambicija še naprej zmagovati. Želi si osvojiti še en naslov svetovnega prvaka in nato želi preseči Valentina Rossija po številu naslovov. Čeprav je to želel storiti že prej, ima sedaj pri Ducatiju toliko boljše možnosti."

Marc Marquez se je že dobro spoznal s svojim Ducatijem FOTO: AP icon-expand

Po mnenju 32-letnika iz Granollersa sicer prvi favorit za naslov prvaka ostaja Bagnaia, ki pa bo imel po njegovih besedah še bolj številčno konkurenco kot v lanski sezoni: "Brez dvoma bo Marc nevaren, paziti pa je treba tudi na Eneo Bastianinija, ki je imel lani smolo s poškodbami, kar mu je preprečilo, da bi bil na vrhu. Med ožje konkurente bi uvrstil tudi Aleixa Espargaroja in Brada Binderja, seveda pa moram v ta pogovor vključiti tudi Jorgeja Martina. Lani je Peccu ponudil izjemen boj do konca."

