Pol Espargaro: Nisem pričakoval te bolečine, nima smisla vztrajati

Pol Espargaro priznava, da bi mu lahko poškodba rebra preprečila nastop na VN Nizozemske. "Vsekakor nisem pričakoval takšne situacije. Če ne morem voziti hitro, narediti dobrega rezultata, potem je bolje, da sploh ne nastopim."

icon-expand Pol Espargaro FOTO: MotoGP

Še en dan prostih treningov je za nami in še več nelagodja za Pola Espargaroja. Voznik honde je med petkovim drugim prostim treningom na Nizozemskem ostal v hudih bolečinah. Medtem ko je na prvem petkovem jutranjem, sicer mokrem prostem treningu zaključil kot tretji in se je že zdelo, da je zopet ujel formo, pa mu je proga na drugem treningu ponovno zadala bolečino, ki jo je utrpel na Sachsenringu. Espargaro si je poškodoval rebra med drugo od dveh nesreč, na prvem prostem treningu prejšnji konec tedna, preden se je moral posloviti iz VN Nemčije, ker je bila bolečina enostavno prehuda. In ker se zdi, da se vse skupaj ponavlja, je Espargaro priznal, da bo razmislil o nadaljevanju dirkaškega vikenda tukaj v Assnu.

Espargaro je o svojem prvem nastopu dejal: "V petek dopoldan smo lahko opravili dobro delo. Na mokrem dirkališču je potrebne nekoliko manj fizične moči, tako da smo lahko vozili na dostojen način. Nisem čutil bolečine, zaradi tega sem bil lahko hiter." Popoldan so se stvari precej spremenile: "Slabše je bilo, kot sem pričakoval (poškodba rebra), pričakoval sem, da se bo vse skupaj precej bolje izšlo. Popoldne sem takoj začutil, da so me rebra začela močno boleti, nato se je bolečina preselila še v hrbet. Tako da je situacija zares težka. Nisem pričakoval situacije, v kateri sem se znašel. Nisem pričakoval, da se bom počutil tako slabo, kot se počutim zdaj. V soboto bomo videli, kakšno bo stanje. Če ne bom sposoben peljati hitro in dobro, nima smisla voziti."

