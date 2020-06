Pol Espargaro priznal pogovore s Hondo, a 'nič še ni uradno'

Že nekaj časa se ugiba, ali se bo Pol Espargaro pred sezono 2021 res preselil k Hondi, zdaj pa je govorice potrdil kar sam. "Stanje v motoGP je takšno, da je nekaj prostih sedežev in da imam pogodbo s KTM-om do konca te sezone, tako da motoGP ekipe sprašujejo dirkače in pripravljen sem prisluhniti, kaj ponujajo," je za uradno spletno stran tekmovanja pojasnil Pol, mlajši od bratov Espargaro.

Espargaro že dalj časa velja za zelo perspektivnega in talentiranega dirkača, pri 29 pa zdaj premore tudi dovolj izkušenj. Ne nazadnje se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka razreda moto2. "Sanjski položaj je imeti ponudbi dveh tovarn. Poleg tega so tu še druge ekipe, tako da se pogovarjamo z vsemi," je potrdil Pol Espargaro. "Ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, toda situacije gledano z moje strani je dobra, imel sem dobro sezono in močno napredoval," je nadaljeval Espargaro.

'Honda najboljši motor'

"Videli smo, da je v zadnjih sezonah zmagoval Marc Marquez. Marc je legenda, je izjemen dirkač, toda na koncu dirka z HRC, kar pomeni, da je motor sposoben zmagovati, kar dokazuje na vsaki dirki," je povedalPol Espargaro. Zanj naj bi se poleg KTM-a, ki si želi njegovega podaljšanja, in Honde v boj resno vključil tudi Ducati. "Mislim, da je Honda motor, ki si ga želi večina dirkačev. To je nekaj jasnega. Vsakdo pa si lahko želi tudi Ducatija, to sta dva najboljša motorja v karavani ta hip," je malce skrivnostno odgovoril dirkač KTM-a."Zagotovo bi si želel v eno od teh dveh ekip, toda hkrati moram preučiti tudi stanje v KTM-u, da vidim, kaj nam lahko uspe. A kdo si ne bi želel prestopiti na ta dva motorja, ki sta sanjska v boju za naslov?" je zaključil Pol Espargaro.