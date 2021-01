Pol Espargaro spoznal Hondin motocikel: Ožji, kot sem pričakoval

Honda je Kataloncu, ki bo v sezoni 2021 delal družbo Marcu Marquezu (v kolikor bo njegov rojak uspel sanirati poškodbo roke in se vrnil v karavano), pripravila prvovrstno presenečenje oz. kar novoletno darilo. Ko se je Pol Espargaro odpravil na tek okoli hiše v Andori, je Hondina ekipa s pomočjo Espargarojeve žene 'vdrla' v Katalončevo hišo in mu na teraso postavila motocikel, na katerem bo sedel v sezoni 2021. "Nikoli ne bi uganil. To je noro," je presenečenje pokomentiral Espargaro."Želim si ga obdržati za vedno,"je dodal vidno ganjen Katalonec.

Ko se je usedel nanj in preizkusil dirkaški položaj, pa je dejal: "To je izjemno. Številki (44, op. p.) izgledata izvrstno. Trdo sem delal, da lahko gledam te številke tukaj. Prekrasno." Nato si je Espargaro nadel še Hondina oblačila. "Ta motor s temi barvami je bil vedno ultimativni rival. Vedno je bil naš cilj. O tem trenutku sem sanjal tako zelo velikokrat. Da bi lahko nosil te barve in imel ta motocikel ob sebi. Verjetno bom kar spal v teh oblačilih,"je zadovoljno razlagal 29-letni Katalonec. "Celoten teden se bom smejal. Brez dvoma si bom za vselej zapomnil ta trenutek," je zaključil Espargaro. Katalonec se bo lahko z motociklom spoznal februarja na prvih testiranjih v Sepangu.