Pol Espargaro: Moj vzornik je Alex Barros

Espargaro sicer priznava, da je bil legendarni Brazilec morda v karieri prevečkrat na tleh in predčasno končal posamezne dirke, kar mu ne gre ravno v čast, a njegova brezkompromisna vožnja je Espargaroja omehčala do te mere, da mu je namenil priponko najljubšega dirkača v motociklističnem svetu. "Spominjam se njegovih voženj, ko smo skupaj z očetom in bratom Aleixom uživali pred malimi zasloni in upali, da bo zvozil krog, končal dirko in prišel do vrhunskega rezultata. Večkrat je ostal v pesku, a njegove predstave so mi ostale v spominu," je za italijanski Corriere Dello Sport razpredal Pol Espargaro, ki je lani iz KTM-a presedlal k ekipi Honde in takoj spoznal, da je prestop v Hondino garažo pravzaprav začetek neke nove dirkaške kariere.

"Zahteve so precej večje, pričakovanja prav tako. Breme rezultata je prisotno na vsakem trenutku in temu preprosto ne moreš ubežati. A to je nekaj, kar sem vedel, še preden sem prišel k Hondi," priznava 30-letni dirkač, ki je v sezoni 2021 prvič v življenju prišel do prvega štartnega položaja v razredu motoGP v Silverstonu, posladkal pa se je tudi z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Espargaro je še priznal, da v dirkaški karavani nosi številko 44 prav v čast Brazilcu Barrosu. "Njegov stil dirkanja in razmišljanja sta me povsem prevzela. Ves čas je bil v ospredju, ves čas je napadal in bil tudi v igri za zmage, a prevečkrat je dirko končal predčasno oziroma v pesku. Njegov stil mi je bil neznansko všeč. Tudi zato nosim številko 44, ki je bila še na voljo. Ve se, Barros je imel na sebi številko 4," se spominja Pol Espargaro, ki je Brazilca pred meseci tudi spoznal. "Nikoli ne bom pozabil. Bilo je v Barceloni med VN Katalonije. Jaz sem bil med gledalci v spremstvu očeta, Barros pa me je celo povabil v baražo in razkazal stvari. Bil sem tako navdušen in hkrati povsem prevzet, da sem pozabil zaprositi za avtogram," je priznal dirkač iz Granollersa, ki upa, da je spodbuda za mlade dirkače. "Želim biti to, kar je Barros zame – navdih za vse mlade dirkače, ki si utirajo pot v motociklističnem svetu."



MotoGP, sezona 2022:

6. marec: VN Katarja (Losail)

20. marec: VN Indonezije (Mandalika)

3. april: VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

10. april: VN Amerike (Austin)

24. april: VN Portugalske (Portimao)

1. maj: VN Španije (Jerez)

15. maj: VN Francije (Le Mans)

29. maj: VN Italije (Mugello)

5. junij: VN Katalonije (Barcelona)

19. junij: VN Nemčije (Sachsenring)

26. junij: VN Nizozemske (Assen)

10. julij: VN Finske (Kymiring)

7. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone)

21. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

4. september: VN San Marina (Misano)

18. september: VN Aragonije (Alcaniz)

25. september: VN Japonske (Motegi)

2. oktober: VN Tajske (Chang)

16. oktober: VN Avstralije (Phillip Island)

23. oktober: VN Malezije (Sepang)

6. november: VN Valencie (Valencia)