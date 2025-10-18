Svetli način
MotoGP

'Ponižan' Bagnaia ne najde odgovorov: Če bi bil Marc tukaj, bi zagotovo stal na stopničkah

Phillip Island, 18. 10. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 8 minutami

M.D.
1

Sezona iz pekla se nadaljuje za dvakratnega prvaka v razredu motoGP Francesca Bagnaio. Njegov moštveni kolega Marc Marquez je že novi prvak, čeprav Španec na sprint dirki VN Avstralije ni nastopil zaradi poškodbe, pa Bagnaia za njim še kar zaostaja krepkih 271 točk v prvenstvu kraljevskega razreda. Na sobotni sprint dirki na Phillip Islandu pa je Bagnaia dosegel dno.

Francesco Bagnaia je na kvalifikacijah sprva zasedel 11. mesto, po kazni zaradi oviranja Johanna Zarca v kvalifikacijah pa je sobotno sprint dirko začel s 14. mesta. Končal jo je na 19. mestu, z dobrimi 32 sekundami zaostanka za zmagovalcem Marcom Bezzecchijem. Za Bagnaio je v cilj pripeljal zgolj testni voznik njegovega moštva Michele Pirro, ki na VN Avstralije nastopa namesto poškodovanega Marca Marqueza.

"Današnja sprint dirka je bila kar ponižujoča. Tu sem, ampak se ne morem boriti, ničesar ne morem storiti, bil sem dve sekundi počasnejši, kot sem bil na treningih," je po dirki za Sky Sports Italy dejal nezadovoljni Bagnaia.

Italijan že celotno sezono gleda v hrbet izkušenejšega moštvenega kolega Marca Marqueza in išče razloge za drastičen padec v formi. Tudi po sprint dirki na VN Avstralije še vedno išče rešitve za težave, ki se množijo iz dneva v dan. "To zelo težko sprejmem in zelo sem razočaran, ne zgolj jaz, ampak tudi celotno moštvo, ker res trdo delamo. Iskreno lahko povem, da trenutnega položaja ne razumemo. Ne zgolj jaz, ampak celotno moštvo. Na treningih nismo bili tako dobri kot v Motegiju, vseeno pa smo bili dovolj dobri, da smo bili med petimi najhitrejšimi. Nato sem v kvalifikacijah začutil nekaj čudnega, na sprint dirki pa sem težko držal stik z drugimi dirkači, pravzaprav tudi s svojimi časi na treningih. Poskušamo razumeti, kaj se dogaja," je priznal nemočni Bagnaia.

Pri njegovem občutku nemoči zagotovo ne pomaga prisotnost Marca Marqueza v moštvu. "Na sprint dirki sem bil zgolj potnik. Večkrat sem moral upočasniti, da preprečim tresenje motocikla. Če pa bi bil tu Marc, bi verjetno stal na stopničkah. Jaz pa ne morem preprečiti tresenja motocikla," je dejal obupan Bagnaia.

abcde1234
18. 10. 2025 11.43
+1
Ja, samo s tem GP25 samo z vožnjo čez limit. To pa pomeni veliko padcev. Saj s tako riskantno vožnjo je MM93 Hondi pripeljal vsaj 3 naslove (2017-2019), sebi pa en kup poškodb in padcev. Upajmo, da Ducati z GP26 uspe narediti kolikor toliko enakovreden motor Apriliji ali KTM. Drugače se bo borbeni Marc še ubil.
